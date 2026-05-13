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/ ©LPD Makowecz
Symbolfoto von 5min.at: Spezialeinheit stürmt ein Gebäude.
Nach einer Fahndung im Stadtgebiet von Feldkirch konnte die Polizei Entwarnung geben. Die sichergestellten Waffen des Jungen stellten sich bei der Kontrolle als Spielzeug heraus.
Vorarlberg
13/05/2026
Polizeimeldung

12-Jähriger mit Spielzeugwaffen löste Cobra-Einsatz aus

Ein Zeugenhinweis über einen bewaffneten Jugendlichen löste in Vorarlberg einen Großeinsatz aus. Das EKO Cobra stellte schließlich einen 12-Jährigen mit täuschend echten Spielzeugpistolen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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In Feldkirch (Vorarlberg) löste ein Zeugenhinweis am Mittwochnachmittag einen größeren Polizeieinsatz aus. Ein Passant hatte gegen 16:15 Uhr beobachtet, wie ein Jugendlicher im Bereich der Schillerstraße mit einer vermeintlichen Schusswaffe in einen Linienbus stieg und umgehend die Einsatzkräfte verständigt.

Passant nahm Waffe wahr

Aufgrund der unklaren Bedrohungslage leitete die Polizei eine großräumige Fahndung ein, an der neben mehreren Streifenwagen auch das Einsatzkommando Cobra beteiligt war. Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich zur elterlichen Wohnung des Tatverdächtigen. Dort konnte gegen 17:30 Uhr ein 12-jähriger Junge angetroffen werden.

Täuschend echtes Spielzeug

Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich bei der Bewaffnung um zwei Spielzeugpistolen, die echten Schusswaffen jedoch täuschend ähnlich sahen. Die Polizei Feldkirch hat den Sachverhalt aufgenommen und leitet einen entsprechenden Bericht an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch weiter.

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