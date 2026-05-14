Christi Himmelfahrt: Diese Geschäfte haben heute geöffnet

Wer kennt es nicht. Es ist Feiertag und natürlich braucht man genau an dem Tag ganz dringend was aus dem Geschäft. Doch keine Sorge, auch am heutigen Christi Himmelfahrt-Feiertag sind einige Geschäfte geöffnet. Wir wissen, welche.

Die Feiertagssaison ist gestartet, wer an Christi Himmelfahrt (13. Mai 2026) etwas aus dem Geschäft braucht, hat in manchen Regionen dennoch fast schon die Qual der Wahl. Denn: Auch die Sommersaison hat vor allem in Kärnten vor rund zwei Wochen mit 1. Mai 2026 gestartet, womit auch einige Geschäfte quasi in den Sonn- und Feiertagsdienst wechselten. Und dabei sind nicht nur von den beiden großen Supermarktketten SPAR und BILLA Geschäfte geöffnet, die Diskonter HOFER und Lidl wollen dem um nichts nachstehen und haben das ein oder andere Geschäft offen.

Welche HOFER- und Lidl-Standorte auch an Christi Himmelfahrt heute geöffnet haben

Jeweils von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr haben insgesamt sieben Standorte des Diskonters in Kärnten geöffnet. Bei Lidl sind es jene in Eberndorf, Arnoldstein, Seeboden und Velden, bei HOFER ebenfalls in Velden und Eberndorf, sowie in Pörtschach. Bei HOFER sind die drei Märkte auch die einzigen, die aktuell an Sonn- und Feiertagen offen sind, in den kommenden Wochen folgen dann auch Geschäfte in Salzburg und Tirol. Wenn du allgemein wissen möchtest ob und wann dein Lidl-Standort offen ist, findest du hier online auf der Lidl-Website den Filialfinder, der dir alles zeigt. Die allgemeinen HOFER-Sonderöffnungszeiten findest du hier online.

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Diese Geschäfte von BILLA sind an Christi Himmelfahrt heute geöffnet

Deutlich mehr Geschäfte mit Sonderöffnungszeiten gibt es freilich bei BILLA, vor allem nun in der Saison. Sind es außerhalb von Sommer- und Wintersaison hauptsächlich die Geschäfte an Bahnhöfen, dem Flughafen Wien und generell ein paar wenige Geschäfte in der Bundeshauptstadt, haben in der Saison zahlreiche Märkte vor allem in beliebten Tourismusregionen geöffnet. Wir haben in der folgenden Infobox auch die Auflistung der geöffneten BILLA-Geschäfte.

Diese BILLA-Märkte haben an Christi Himmelfahrt offen: Immer auch Sonn- und Feiertags geöffnet: Wien: Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus von 10 bis 20 Uhr

Praterstern von 6 bis 22 Uhr

Julius-Tandler-Platz 3 von 6 bis 22 Uhr

Europaplatz 1 bis 3 von 5.30 bis 23 Uhr

Wien-Flughafen, Gst. 611/1 von 6.30 bis 22 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 1 von 5.30 bis 20 Uhr

Wien-Flughafen, Terminal 3 von 6 bis 22 Uhr Salzburg: Griesgasse 19 bis 21 von 11 bis 15 Uhr

Kaigasse 32 von 11 bis 15 Uhr Kärnten: Klagenfurt Hauptbahnhof von 6 bis 21 Uhr Diese Geschäfte haben in der Sommersaison zusätzlich offen (genaue Öffnungszeiten hier online auf der BILLA-Seite): Kärnten: Eberndorf, An der Bundesstraße 3

Gmünd, Holztratte 30

Techelsberg am Wörthersee, Töschling 155

Egg am Faaker See, Egger-Seeuferstraße 5

Kötschach/Mauthen, Kötschach 550

Arnoldstein, Kärntner Straße 71

Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44

Patergassen, Wiedweg 45

Mallnitz, Stappitz 159

Reifnitz, Kotschachstraße 1

Finkenstein, Faakerseestraße 5

Millstatt, Aribonenstraße 281

Bodensdorf, Bundesstraße 38

Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60

Afritz, Millstätter STraße 103

Velden, Gendarmerieplatz 3

Krumpendorf, Hauptstraße 221

Seeboden, Hauptstraße 125

Pörtschach, Hauptstraße 202

St. Kanzian, Klopeiner Straße 24

Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1

Schiefling am See, Schiefling-Keutschacher Straße 28

Kühnsdorf, Seebach 37 Salzburg: Attersee, Attergauerstraße 9

Wie ihr geöffnete SPAR-Standorte an Christi Himmelfahrt heute findet

Und schließlich hat auch SPAR zahlreiche Märkte in vor allem den touristisch stärkeren Teilen Österreichs auch an Sonn- und Feiertagen derzeit geöffnet. Zusätzlich dazu sind, wie auch sonst, stark frequentierte Geschäfte an Flughäfen und Bahnhöfen offen sowie die SPAR express und DESPAR express Tankstellenshops. Bezüglich der genauen Öffnungszeiten verweist man bei SPAR ebenfalls immer auf die hauseigene Filialsuche hier online, wo ihr einerseits nachschauen könnt, ob das Geschäft bei euch um die Ecke offen ist und andererseits eben die Öffnungszeiten checken.