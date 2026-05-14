Thalgau: Flammen in Werkstatt und Garage ausgebrochen

Alarmierung um 3.44 Uhr mittels Sirene: In Thalgau ist am heutigen Donnerstagmorgen ein Brand in einer Werkstatt und Garage ausgebrochen.

Heute, Donnerstag Früh, ist ein Brand in Thalgau (Salzburg) ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Thalgau war mit dem Löschzug Unterdorf von der LAWZ Salzburg im Einsatz. Laut Informationen der Einsatzkräfte handelt es sich um einen Werkstatt und Garagenbrand in einem Gebäude. „Gemeldet wurde der Feuerwehr ein Garagenbrand in der Oberdorfer Straße“, so die FF Thalgau.

Brand unter Kontrolle

„Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte gingen mehrere Atemschutztrupps in die Garage, um den Vollbrand zu bekämpfen“. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Das gesamte Gebäude wurde mit einer Wärmebildkamera geprüft und mit einem Druckbelüfter rauchfrei gemacht. „Um einen weiteren Brand zu verhindern, hält ein Teil der ausgerückten Mannschaft nun Brandwache“, heißt es weiter.

©Feuerwehr Thalgau-Löschzug Unterdorf

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 07:41 Uhr aktualisiert