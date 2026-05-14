Lotto: 2,3 Millionen Euro Doppeljackpot warten

Nachdem an Muttertag niemand die sechs Richtigen erraten konnte, wurde aus dem Jackpot ein Doppeljackpot. In der Gesamtsumme warten nun voraussichtlich rund 2,3 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren gleich fünf Spieler erfolgreich. Jeweils rund 33.000 Euro gehen einmal nach Oberösterreich und zweimal nach Wien. Auch bei LottoPlus konnte niemand die sechs Richtigen tippen. Die Gewinnsumme wurde hier wieder auf die Fünfer aufgeteilt. 48 Spielteilnehmer dürfen sich nun über einen Gewinn von rund 5.000 Euro freuen.

97.000 Euro Gewinn

Doch beim Joker gelang es zwei Spielern aus Wien und aus der Steiermark, sich das richtige „Ja“ zum Joker zu holen. Beide können sich nun über einen Hauptgewinn von jeweils 97.000 Euro freuen.