Vermisste Mutter und ihre beiden Kinder aufgefunden

Der Vermisstenfall um eine Mutter und ihre zwei Kinder aus Italien hat nun ein positives Ende gefunden. Nachdem zuletzt die Suche auf Slowenien und Österreich ausgeweitet wurde, konnten alle drei Personen wiedergefunden werden.

Wie zuletzt Berichtet, wurden eine Mutter und ihre beiden 14 und 16 Jahre alten Kinder aus Italien seit 20. April als vermisst gemeldet. Was eigentlich ein Wanderurlaub in der italienischen Region Friaul werden sollte, endete in einer internationalen Suchaktion. Bei einer Wohnungsdurchsuchung der Frau konnten zwei beunruhigende Briefe in einem Abstellraum gefunden werden.

Glückliches Ende

Doch nun hat die dreiwöchige Suche nach der Mutter und ihren Kindern ein glückliches Ende gefunden. Die drei wurden am Mittwoch, dem 13. Mai, aufgespürt und sind alle wohlauf. Wie die Staatsanwältin Grazia Pradella erklärte, werden weitere Details zu dem Fall sowie zum Fundort derzeit nicht veröffentlicht. Die Mutter habe laut Pradella Bedenken geäußert, dass ihr Aufenthaltsort bekannt werden könnte. In diesem Fall würde sie mit ihren Kindern erneut verschwinden.

Ermittlungen wegen Entführung

Wie Medien berichten, werden die Ermittlungen in diesem Fall von der Staatsanwaltschaft Piacenza fortgesetzt, um alle Aspekte des Sachverhalts aufzuklären. Konkret geht es um die einvernehmliche Entziehung Minderjähriger und die vorsätzliche Nichtbefolgung einer gerichtlichen Anordnung. „Es ist wichtig hervorzuheben, dass die beiden Kinder bis zu ihrer einvernehmlichen Inobhutnahme die Schule regelmäßig und erfolgreich besucht haben“, betonte die Staatsanwältin.