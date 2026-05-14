Frontal mit Auto kollidiert: Zwei Jugendliche von Moped geschleudert

In Fügen (Bezirk Schwaz, Tirol) ist es am Mittwoch, 13. Mai 2026, gegen 19.20 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Jugendliche wurden schwer verletzt, eine musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich auf der Kleinbodenerstraße. Ein 21-jähriger Österreicher wollte mit seinem Auto gerade in die Kapfingerstraße nach links abbiegen und übersah dabei aus bisher unbekannter Ursache ein entgegenkommendes Moped. Auf diesem saßen eine 15- und eine 14-Jährige. Es kam schließlich zur Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen, die Jugendlichen wurden vom Moped geschleudert.

Beide Mädchen in Krankenhäuser gebracht

Wie die Polizei berichtet, wurden die Mädchen schwer verletzt. Die 15-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen, die 14-Jährige von der Rettung ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die weiteren Erhebungen dauern derzeit noch an.