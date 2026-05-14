„Vielen Dank“: Skisprung-Legende Toni Innauer verabschiedet sich

Vier Zeilen. Mehr sind es nicht, die die gebürtige Vorarlberger Skisprung-Legende Toni Innauer auf Facebook braucht, um sich von der Plattform "bis auf Weiteres" zu verabschieden.

„Liebe Freundinnen und Freunde, ich werde meinen Facebook-Account bis auf Weiteres schließen“, schreibt Toni Innauer nun auf ebenjener Plattform, von der er sich nun erst einmal verabschiedet. Bei seinen Followern – immerhin rund 5.000 – bedankt er sich „für den feinen Austausch und viele schöne Rückmeldungen“. Gleichzeitig freut er sich über „Begegnungen und Kontakte“ und „einen Absprung in einen schönen, analogen Frühling“.

„Lieber Toni, schade, aber für mich vollkommen nachvollziehbar“

Darüber, wieso er sich von Facebook fürs erste verabschiedet, verliert Innauer jedenfalls kein Wort. In den Kommentaren findet er jedenfalls viel Zuspruch von seinen Fans und anderen Facebook-Nutzern. so schreibt eine Frau etwa: „Lieber Toni, schade, aber für mich vollkommen nachvollziehbar. Ich nutze Facebook auch viel weniger, es macht keinen Spaß mehr, den täglichen Müll zu lesen.“ Eine weiterer Nutzer wird dann schon etwas konkreter und spricht von „täglicher Hetze und Beleidigungen“. Und: „Ich bin einfach müde, darauf zu reagieren.“ Die Menschen wünschen der in Vorarlberg geborenen Skisprung-Legende dann auch noch „eine schöne analoge Zeit“.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 10:06 Uhr aktualisiert