Temperatursturz in Österreich: Jetzt trifft der Frost die Bauern

Die Woche der Eisheiligen ist in vollem Gange. In den letzten Tagen kam es zu teils schweren Gewittern und Temperatureinbrüchen. Auch Schnee gab es in weiten Teilen Österreichs. Doch vor allem für Obstbauern ist das ein Schlag.

Jährlich ist die Zeit zwischen 11. und 15. Mai die Zeit der Eisheiligen. Den Bauernregeln zufolge sind in diesen Tagen die letzten Frostnächte des Frühlings zu erwarten, bevor die Temperaturen endgültig steigen. Doch die diesjährigen Eisheiligen treffen Österreich mit einer Intensität, wie sie Mitte Mai im Schnitt nur alle zehn Jahre vorkommt.

Schäden für Obstbauern

Für Obstbauern sind diese Wetterzustände ein Schlag. Vor allem im Mühlviertel sanken die Temperaturen in der Nacht auf Mittwoch in den Minusbereich, was an vielen Weintrieben leichte Schäden anrichtete. „In der Nacht sind sie gefroren, am Nachmittag fühlen sie sich schon an wie dürres Laub. Man kann es direkt in der Hand zerreiben“, so Nobert Eder, Landwirt und Obstbauer aus Tragwein gegenüber dem ORF. Auch Kärnten ist von diesen Temperatureinbrüchen betroffen. Am Dienstag, dem 12. Mai, waren weite Teile Kärntens sogar mit Schnee bedeckt. Ab dem Wochenende ist jedoch wieder mit einem Anstieg der Temperaturen zu rechnen, der Österreich hoffentlich einen Schritt näher Richtung Sommer bringt.