Gewitter, Starkregen, Schnee: Was Österreicher jetzt konkret erwartet

Nach einem relativ ruhigen, wenn auch etwas kühleren Mittwoch stellt sich das Wetter ab dem Christi Himmelfahrts-Feiertag wieder etwas um. Vor allem in den Alpen und südlich davon kommt einiges an Regen, teils auch Schnee.

Nachdem wochenlang kaum Bewegung in das Wetter gekommen ist und Trockenheit in Österreich dominiert hat, hat sich pünktlich zu den Eisheiligen ebenjenes komplett umgestellt. Aus fast 30 Grad wurden Gewitter und Schnee bis in mittlere Lagen – und dabei gar nicht zu wenig, wie ein Leserfoto etwa von der Hebalm (Steiermark) zeigt. Dort hat es fast 20 Zentimeter geschneit. Ebenfalls weiß geworden sind am Tag davor Teile Niederösterreichs. Aber nicht etwa wegen Schneefalls sondern wegen Hagels.

©Leser | Einiges an Neuschnee ist am Dienstag etwa auf der Hebalm in der Steiermark zusammengekommen. ©Montage: Leser | In Niederösterreich hat es im Zuge eines starken Gewitters am Montag gehagelt.

Meteorologen prognostizieren hier „länger anhaltenden und intensiven“ Regen

Und in den nächsten Tagen könnte insbesondere in etwas höheren Lagen noch einmal einiges an Neuschnee dazukommen. Am Donnerstag, 14. Mai 2026, etwa wird es in den Alpen und nördlich davon bereits am Vormittag regnen, am Nachmittag breiten sich die Niederschläge dann auch auf den Süden aus. In den Alpen und im Süden wird es dabei „länger anhaltend und intensiv regnen“, so die Experten von Skywarn Austria. Oberhalb von 1.200 Metern kann so auch einiges an Neuschnee zusammenkommen, in den Abend- und Nachtstunden erreichen die Niederschläge dann den Höhepunkt. Am Nachmittag sind im Süden und Südosten auch Gewitter möglich, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

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Auch am Freitag wieder gewittrige Schauer möglich

Auch am Freitag wird es – außer im Westen – noch recht verbreitet regnen, wobei auch da die Schneefallgrenze relativ weit herunten liegt. Oberhalb von 1.000 bis 1.700 Metern können auch wieder weiße Flocken fallen. Während die Regenfälle bis zur Mittagszeit meist abziehen, entstehen am frühen Nachmittag bereits Neue. Unter diese können sich vor allem im Westen und Süden neuerlich Gewitter mischen, so Skywarn Austria.

Wochenende startet verregnet, endet meist trocken

Das Wochenende ist wettertechnisch noch recht unsicher, ob der nicht klaren Zugbahn des Tiefs, so die Experten. Erste Prognosen deuten aber auf einen „trüben und regnerischen Start ins Wochenende“ hin, so die GeoSphere Austria. Der Niederschlagsschwerpunkt wird dann rund um den Alpenhauptkamm und an der Alpennordseite liegen, zeitweise sind auch intensive Regenfälle zu erwarten. Und: Oberhalb von 1.300 bis 1.900 Metern wird es wohl auch wieder schneien. Ein ähnliches Bild zeigt sich am Sonntagvormittag. Am Nachmittag wird der Regen dann allerdings allmählich abklingen. Insgesamt ist übrigens besonders in den Bergen Kärntens knapp ein halber Meter Neuschnee möglich. Alles dazu hier: Bis zu 50 cm Neuschnee? Das erwartet uns in den nächsten Tagen in Kärnten.