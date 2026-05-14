KI-Bilder für Betrug genutzt: Frau täuscht Tod ihrer Tochter vor

Eine 53-Jährige Frau aus Norditalien soll mit einer frei erfundenen Geschichte über den Tod ihrer schwangeren Tochter eine ehemalige Arbeitskollegin aus Südtirol um Geld betrogen haben. Nun wurde Anzeige erstattet.

Wie italienische Medien berichtet haben, schickte die Verdächtige ihrer Bekannten Fotos der angeblichen Beerdigung, die sie mit Künstlicher Intelligenz erstellt hatte. Mit der Südtirolerin hatte sie zuvor in einem Hotel zusammengearbeitet. Die 53-Jährige habe dem Opfer erzählt, dass ihre schwangere Tochter schwer erkrankt und verstorben sei. Um ihre Behauptungen zu bekräftigen, verschickte sie auch Fotos eines Neugeborenen.

KI-Bilder von Trauerfeier

In späterer Folge verschickte sie auf KI-generierte Bilder einer Trauerfeier. Die ehemalige Arbeitskollegin überwies der Verdächtigen mehrmals Geld für die angeblichen Krankenhaus- und Behandlungskosten. Angehörige des Opfers schöpfen jedoch Verdacht und erstatteten Anzeige.