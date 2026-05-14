Seltener in die Werkstatt: Wie du das neue Pickerl ab Jänner bekommst

Mit 1. Jänner 2027 soll nun jene Regelung starten, auf die viele Autofahrer wohl schon länger gewartet haben. Es wird neue, verlängerte Pickerl-Intervalle geben. Was das für bestehende Pickerl bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

Künftig müssen Autofahrer erst nach zehn Jahren jährlich zum Pickerl und nicht mehr nach - wie bisher - fünf Jahren.

Künftig müssen Autofahrer erst nach zehn Jahren jährlich zum Pickerl und nicht mehr nach - wie bisher - fünf Jahren.

Am Mittwoch, 13. Mai 2026, war es schließlich so weit: Mobilitätsminister Peter Hanke hat die Verlängerung der Pickerl-Intervalle angekündigt, in Kraft treten sollen sie demnach ab 1. Jänner 2027. Künftig müssen Autos in Österreich erstmals nach vier Jahren und danach im Zwei-Jahres-Rhythmus überprüft werden. Erst wenn das Auto ein Alter von zehn Jahren erreicht hat, muss es jährlich in die Werkstatt zur so genannten §57a-Begutachtung (aktuell: nach drei Jahren, dann nach zwei Jahren und dann jährlich). Der Entwurf geht nun jedenfalls in Begutachtung, dort werden dann Stellungnahmen eingesammelt, „weshalb etwaige Änderungen nicht ausgeschlossen sind“, heißt es dazu aus dem Mobilitätsministerium gegenüber 5 Minuten.

©BKA/Andy Wenzel Mobilitätsminister Peter Hanke hat in einer Pressekonferenz die Verlängerung der Pickerl-Intervalle in Österreich angekündigt.

Pickerl-Änderung nicht nur für Neuwagen

Die Änderung wird übrigens nicht nur für Neuwagen gelten. Jedes Auto, das „jünger“ als neun Jahre alt ist, wird davon profitieren. „Wenn also beispielsweise ein PKW drei Jahre alt ist, müsste er erst ein Jahr später zur Überprüfung“, gibt das Ministerium auf Nachfrage ein Beispiel. Aktuell müsste das Auto eben nach drei Jahren erstmals, danach nach zwei Jahren und dann jährlich zur Überprüfung.

Ministerium erklärt gegenüber 5 Minuten, wie man zum neuen Pickerl kommt

Und auf die Frage hin, was man machen muss, wenn das aktuelle Pickerl eben nächstes Jahr abläuft, man nach neuer Regelung aber ein Jahr länger bis zur nächsten Überprüfung Zeit hätte, heißt es gegenüber 5 Minuten noch: „In einer Übergangsbestimmung im Entwurf wird geregelt, dass Fahrzeughalter, deren Fahrzeug nach den neuen Regelungen ein längeres Prüfintervall hat als auf der aktuellen Begutachtungsplakette angegeben ist, bei einer dafür berechtigten Stelle eine neue Begutachtungsplakette mit der verlängerten Frist erhalten – ohne dass dafür eine neue Begutachtung durchgeführt werden muss.“ Also: Dort wo man das Pickerl gemacht hat, bekommt man ohne neue Begutachtung eine Plakette mit verlängerter Frist.

Wird das Pickerl bald digital?

Wir haben auch nachgefragt, ob Überlegungen bestehen, das Pickerl zu digitalisieren. Diese würde es zwar geben, sie seien derzeit jedoch noch nicht konkret. Wann und ob eine solche Neuregelung umgesetzt wird, steht derzeit also noch in den Sternen.