Bremsen versagten: 54-Jähriger überschlägt sich mit Traktor
Mittwochabend, am 13. Mai 2026 gegen 18.40 Uhr, wurde ein 54-jähriger Landwirt bei einem Unfall mit seinem Traktor in Wolfurt (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) verletzt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Frickenescherweg in Wolfurt versagten dem Traktor plötzlich die Bremsen, das Fahrzeug wurde auf der stark abschüssigen Gemeindestraße immer schneller. Der 54-Jährige versuchte daraufhin, auf eine Böschung zu fahren, um so die Geschwindigkeit zu reduzieren. Doch das brachte die Zugmaschine nur dazu, nach links wegzukippen. Insgesamt zwei Mal hatte sie sich dann überschlagen, ehe sie wieder auf den Reifen zum Stehen kam.
Rettung bringt 54-Jährigen ins Krankenhaus
Wie die Polizei berichtet, wurde der Lenker währenddessen in der Fahrzeugkabine herumgeschleudert und an den Beinen und der rechten Hand verletzt. Den Traktor konnte er jedoch selbstständig verlassen. Von der alarmierten Rettung wurde der 54-Jährige schließlich ins Krankenhaus nach Bregenz gebracht. Die Feuerwehr Wolfurt hat anschließend wegen ausgetretener Betriebsmittel aus dem Unfallfahrzeug die Straße gereinigt. Die Zugmaschine wurde erheblich beschädigt und musste per Kran aufgeladen und von der Unfallstelle entfernt werden, so die Beamten abschließend.