Bremsen versagten: 54-Jähriger überschlägt sich mit Traktor

Mittwochabend, am 13. Mai 2026 gegen 18.40 Uhr, wurde ein 54-jähriger Landwirt bei einem Unfall mit seinem Traktor in Wolfurt (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) verletzt.

Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Frickenescherweg in Wolfurt versagten dem Traktor plötzlich die Bremsen, das Fahrzeug wurde auf der stark abschüssigen Gemeindestraße immer schneller. Der 54-Jährige versuchte daraufhin, auf eine Böschung zu fahren, um so die Geschwindigkeit zu reduzieren. Doch das brachte die Zugmaschine nur dazu, nach links wegzukippen. Insgesamt zwei Mal hatte sie sich dann überschlagen, ehe sie wieder auf den Reifen zum Stehen kam.

Rettung bringt 54-Jährigen ins Krankenhaus

Wie die Polizei berichtet, wurde der Lenker währenddessen in der Fahrzeugkabine herumgeschleudert und an den Beinen und der rechten Hand verletzt. Den Traktor konnte er jedoch selbstständig verlassen. Von der alarmierten Rettung wurde der 54-Jährige schließlich ins Krankenhaus nach Bregenz gebracht. Die Feuerwehr Wolfurt hat anschließend wegen ausgetretener Betriebsmittel aus dem Unfallfahrzeug die Straße gereinigt. Die Zugmaschine wurde erheblich beschädigt und musste per Kran aufgeladen und von der Unfallstelle entfernt werden, so die Beamten abschließend.

©Feuerwehr Wolfurt | Bei einem Unfall mit einem Traktor wurde in Wolfurt ein 54-Jähriger verletzt. ©Feuerwehr Wolfurt | Der Traktor musste mittels Kran geborgen werden. ©Feuerwehr Wolfurt | Die Florianis reinigten danach die Straße.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 12:20 Uhr aktualisiert