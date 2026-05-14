Fußball-Legende Alfred Tatar mit 62 Jahren verstorben

Alfred Tatar, bekannt als langjähriger, ehemaliger Moderator bei Sky und früher auch als Fußballspieler für mehrere Fußballclubs in Österreich höchsten Ligen, ist verstorben.

Am 8. August 1963 wurde Alfred Tatar in Zillingdorf (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) geboren. Nun ist er im Alter von 62 Jahren an der Nervenkrankheit ALS verstorben. Tatar hat in seiner aktiven Karriere bei zahlreichen Clubs in Österreich gespielt, wurde mit dem Wiener Sport-Club in der Saison 1981/82 Intertoto-Cup-Sieger, mit dem VSE St. Pölten wurde er in der Saison 1987/88 Meister in der zweiten Liga. Danach arbeitete er als Trainer etwa bei Mattersburg, der Vienna und Ried. Als Co-Trainer hat es ihn auch ins Ausland nach Moskau und Perm (beide Russland) verschlagen.

Alfred Tatar war jahrelanger Sky-Experte

Zur absoluten Fußball-Legende wurde Tatar dann aber spätestens als Experte im Fernsehen. Zehn Jahre lang ist er für Sky bei unzähligen Fußballspielen vor der Kamera gestanden und hat sein Expertenwissen zum besten gegeben. Aus gesundheitlichen Gründen hatte er diese Aufgabe im August des Vorjahres dann zurückgelegt. Alles dazu auch hier: Abschied vom TV: „Fredl“ beendet Sky-Expertenrolle.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 13:01 Uhr aktualisiert