Schreckliche Szenen im Brixental: Katze zu Tode gequält

Es sind schreckliche Szenen, die sich im Tiroler Brixental abgespielt haben. Mehrere Personen sollen dort eine Katze zu Tode gequält haben, sie haben das Ganze auch gefilmt. Die Polizei ermittelt.

Die schrecklichen Bilder und Videos, wie eine Katze von mehreren Personen im Tiroler Brixental so lange geschlagen und gequält worden ist, bis sie tot war, verbreiten sich in sozialen Netzwerken derzeit wie ein Lauffeuer. Derzeit ermittelt die Polizei gegen die Personen, es gibt auch schon einen Tatverdächtigen und mehrere Zeugen, die befragt werden, wie der ORF nun berichtet. Mehr Informationen würde es laut dem Bericht aus ermittlungstaktischen Gründen allerdings nicht geben.

Was du machen kannst, wenn du Zeuge von Tierquälerei wirst

Nun wird jedenfalls an die Zivilcourage in der Bevölkerung appelliert. Die Menschen sollten, wenn sie etwas dergleichen sehen, wenn möglich eingreifen und schauen, dass so etwas gestoppt oder verhindert wird. Gleichzeitig kann man dabei helfen, Beteiligte zu identifizieren und sich Autonummern notieren, damit die Polizei im Nachhinein die Tatverdächtigen einfacher zu fassen bekommt.