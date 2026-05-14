Kellerbrand: Salzburger (45) filmte Einsatz, wird jetzt angezeigt

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen Mittwochabend, am 13. Mai 2026, bei einem Kellerbrand in Zell am See (Pinzgau, Salzburg) im Einsatz. Störend fiel dabei vor allem ein Schaulustiger auf, der nun angezeigt wird.

Ein Kellerbrand hat die Florianis aus Zell am See am Mittwochabend, 13. Mai 2026, gefordert. Wie die Polizei berichtet, konnte man vor Ort eine starke Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss des Wohnhauses wahrnehmen, die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Der 65-jährige Besitzer wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, drei weitere Bewohner blieben unverletzt. Laut ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt der Heizungsanlage zum Brand geführt haben, so die Beamten.

Gaffer behindert Feuerwehreinsatz

Problematisch sei ein 45-jähriger Pinzgauer gewesen, der stark betrunken war. Er habe als Schaulustiger „gestört, indem er sich in Mitten des Einsatzgeschehens begab und mit seinem Handy den Einsatz filmte“, berichtet die Polizei weiter. Zusätzlich zeigte er sich uneinsichtig und unkooperativ, weshalb er vom Einsatzort weggewiesen wurde und bei der zuständigen Behörde angezeigt wird.