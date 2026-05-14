Starker Schneefall sorgt am Felbertauern für winterliche Bedingungen

Winterliche Fahrbedingungen herrschen derzeit teilweise am Felbertauern und der darüber führenden Felbertauernstraße. Daher gibt es auch eine "Straßensperre für Fahrzeuge ohne Winterausrüstung", heißt es auf der Website.

„Wir teilen Ihnen mit, dass die P1 Felbertauernstraße von Mittersill bis Mautstelle Südportal für Fahrzeuge ohne Winterausrüstung sowie für Motorräder gesperrt ist“, so die Verantwortlichen für die Website. Grund dafür ist starker Schneefall und eine teilweise mit Schnee bedeckte Straße. Beides kann man mittlerweile auch auf einer Webcam gut sehen, ein Facebook-Posting zeigt ebenfalls, was am Felbertauern in rund 1.600 Metern Höhe derzeit los ist.

So geht es mit dem Wetter in den nächsten Tagen weiter

Die Schneefälle werden in Österreich in den kommenden Tagen übrigens weiterhin vor allem in höheren Lagen anhalten. Darunter mischt sich hier und da dann auch das ein oder andere Gewitter. Eine Wetterberuhigung ist nach aktuellen Prognosen erst in der zweiten Hälfte des Sonntags zu erwarten. Alles zur aktuellen Prognose könnt ihr auch hier nachlesen: Gewitter, Starkregen, Schnee: Was Österreicher jetzt konkret erwartet.