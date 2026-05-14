Ab dieser Höhenlage fällt in Österreich am Fenstertag Schnee

Größtenteils bewölkt mit Regen und über 1.300 bis 1.900 Metern auch Schnee wird der Fenstertag am Freitag, 15. Mai 2026, vorübergehen. Das berichten nun die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Ein eher trüber Freitag erwartet uns in Österreich am 15. Mai 2026. Regenschauer sind dabei vor allem an der Alpennordseite in den Morgenstunden noch zu erwarten. Im Laufe des Vormittags ziehen diese dann nach Norden ab. Vorübergehen zeigt sich dann gebietsweise auch die Sonne kurz, ehe ab Mittag dann wieder dichte Wolken aus Süden das Land bedecken.

Höchste Temperaturen im Westen Österreichs

„Es beginnt im Westen und an der Alpensüdseite zu regnen. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.300 und 1.900 Metern Seehöhe“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Bei schwach bis mäßigem Wind aus unterschiedlichen Richtungen wird es in der Früh zwei bis zehn Grad haben, die Tageshöchstwerte pendeln dann zwischen zehn und 19 Grad. Die höchsten Werte werden dabei im Osten des Landes erwartet.