Austria Lustenau ist Meister: Bundesliga-Aufstieg im letzten Moment fixiert

Austria Lustenau krönt sich am letzten Spieltag zum Meister der 2. Liga und steigt in die Bundesliga auf. Ein 2:1 gegen Amstetten reicht im spannenden Fernduell mit St. Pölten.

Der SC Austria Lustenau hat sich am letzten Spieltag der 2. Liga den Meistertitel gesichert. Mit einem 2:1-Erfolg gegen SKU Amstetten fixierten die Vorarlberger den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Damit kehrt Lustenau nach einer starken Saison ins Oberhaus zurück und wird 2026/27 erneut erstklassig spielen.

Spannendes Duell bis zum Schluss

Der entscheidende Spieltag entwickelte sich zu einem echten Titelkrimi. Verfolger SKN St. Pölten gewann zwar sein Spiel gegen FC Wels mit 1:0, blieb am Ende aber einen Punkt hinter Lustenau. Auch die FC Admira Wacker Mödling holte mit einem 1:0 gegen den FAC Wien Platz drei, hatte im Aufstiegsrennen aber kein Mitspracherecht mehr.Die Vorarlberger erwischten den besseren Start und gingen durch Jack Lahne verdient in Führung. Mehrere strittige Szenen im Strafraum sorgten jedoch für Diskussionen, ehe Amstetten kurz nach der Pause ausgleichen konnte.

Elfmeter bringt die Entscheidung

Die entscheidende Szene folgte Mitte der zweiten Hälfte: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Sacha Delaye den fälligen Elfmeter souverän zum 2:1. Danach brachte Lustenau den Vorsprung kontrolliert über die Zeit. In der NV Arena in St. Pölten blieb die große Aufstiegshoffnung bis zum Schluss bestehen, wurde aber letztlich nicht belohnt. Zwar erzielte Marc Stendera per Elfmeter den Siegtreffer, am Lustenauer Titel änderte das jedoch nichts mehr.