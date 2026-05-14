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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
Nach grausamem Video: Vier junge Männer zeigen sich nun geständig.
Brixental
14/05/2026
Tierquälerei

Nach Tierquälerei-Video im Brixental: Vier Verdächtige stellen sich

Nach dem brutalen Fall im Tiroler Brixental gibt es neue Entwicklungen: Vier junge Männer haben sich nun selbst bei der Polizei gemeldet und sind geständig.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Im Fall der grausamen Tierquälerei im Tiroler Brixental sind entscheidende Fortschritte gelungen. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Video, das zwei Jugendliche am 2. Mai 2026 bei der Polizei in Fieberbrunn angezeigt hatten. Die Aufnahmen sollen zeigen, wie mehrere Personen bereits am 30. April auf einem Schotterplatz in Brixen im Thale eine Katze mit einer Schaufel misshandeln und schließlich töten. Mehr dazu hier: Schreckliche Szenen im Brixental: Katze zu Tode gequält.

Vier Beschuldige identifiziert

Die Aufnahmen wurden gesichert und im Zuge umfangreicher Ermittlungen ausgewertet. Durch Befragungen konnten die Beteiligten schließlich ausgeforscht werden. Am 14. Mai erschienen die vier bereits namentlich bekannten Beschuldigten schließlich selbstständig bei der Polizeiinspektion in Westendorf. Bei den Verdächtigen handelt es sich um vier Österreicher im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Im Rahmen der Einvernahmen zeigten sie sich geständig und laut Polizei auch reumütig. Die Männer werden nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Der Fall hatte österreichweit für Entsetzen gesorgt, nachdem entsprechende Videos und Bilder in sozialen Netzwerken verbreitet wurden.

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