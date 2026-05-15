Bis zu 500 Euro: Steuerfreie Prämie um Hälfte gekürzt und eingeschränkt

Wie schon in den letzten Jahren wird auch 2026 wieder eine steuerfreie Mitarbeiterprämie möglich sein. Doch die Möglichkeit wird halbiert und die Voraussetzungen verschärft. Statt bis zu 1.000 gibt es "nur noch" bis zu 500 Euro.

Die steuerfreie Mitarbeiterprämie, die auch in den Vorjahren für hunderttausende Österreicher einen angenehmen Geldsegen bedeutet hat, kommt auch im Jahr 2026 wieder. Aus dem Finanzministerium heißt es gegenüber 5 Minuten dazu: „Die steuerliche Mitarbeiterprämie befindet sich derzeit im Gesetzwerdungsprozess.“ Arbeitgebern soll es auch dieses Jahr eben wieder möglich sein, eine steuerfreie Mitarbeiterprämie auszuzahlen. Davon haben 2024 immerhin 562.113 Personen profitiert und so insgesamt etwas mehr als 574 Millionen Euro bekommen, wie es seitens der Statistik Austria auf Nachfrage von 5 Minuten heißt. Aktuellere Daten aus dem Jahr 2025 gibt es noch nicht.

Aus 3.000 wurden 1.000 werden 500 Euro steuerfrei

Dieses Jahr steht der Mitarbeiterprämie allerdings eine Kürzung bevor – zumindest der steuerfreien Möglichkeit. Laut Ministerium wird eine solche nämlich „bis maximal 500 Euro steuerfrei gewährt werden können“. Damit halbiert sich die steuerfreie Möglichkeit einer Prämie im Vergleich zum Vorjahr, wo noch 1.000 Euro möglich waren. Vergleicht man das mit den Jahren davor, wurde die Maximalhöhe überhaupt gesechstelt. Von 2022 bis 2024 waren nämlich noch bis zu 3.000 Euro pro Mitarbeiter steuerfrei möglich.

Was es für die steuerfreie Mitarbeiterprämie braucht

Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist übrigens dieses Jahr auch, dass sie im vollen Umfang aufgrund einer kollektivvertraglichen oder betrieblichen Vereinbarung, die aufgrund besonderer kollektivvertraglicher Ermächtigung abgeschlossen worden ist, ausbezahlt wird. Heißt auch: Fehlt ein kollektivvertragsfähiger Vertragsteil, kann die Zahlung auch aufgrund einer Betriebsvereinbarung geschehen. Fehlt diese, ist es auch aufgrund einer entsprechenden kollektivvertraglichen Ermächtigung und einer vertraglichen Vereinbarung des Arbeitgebers für sämtliche Arbeitnehmer möglich.

Steuerfreie Mitarbeiterprämie muss zusätzliche Zahlung sein

Im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleibt, dass es sich bei der Mitarbeiterprämie um eine zusätzliche Zahlung, die üblicherweise bisher nicht gewährt wurde, handeln muss. „Als steuerfreie Zahlungen sollen daher Zahlungen etwa aufgrund von Leistungsvereinbarungen, regelmäßig wiederkehrenden Bonuszahlungen oder außerordentliche Gehaltserhöhungen nicht in Betracht kommen“, präzisiert das Finanzministerium gegenüber 5 Minuten.

Nicht jeder wird steuerfreie Mitarbeiterprämie bekommen

Dass es die Prämie bzw. die Möglichkeit einer solcher auch dieses Jahr wieder geben wird, heißt übrigens nicht automatisch, dass jeder in Österreich eine solche in besagter Höhe auch bekommt. Die steuerfreie Mitarbeiterprämie beruht nämlich auf Freiwilligkeit seitens des Arbeitgebers und muss auch nicht in voller Höhe ausbezahlt werden. Zusätzlich ist die Prämie zwar steuer- aber nicht abgabenfrei. Was das bedeutet, haben wir letztes Jahr bereits erläutert. Alles dazu also auch hier auf 5min.at: Hunderte Euro: Staat schneidet bei 1.000-Euro-Prämie für Mitarbeiter mit.