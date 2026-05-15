Alkoholisierter Pkw-Lenker erfasste Fußgänger in Tirol

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte in Sölden (Bezirk Imst, Tirol) einen schweren Unfall. Durch Ablenkung geriet er auf die Gegenfahrbahn und erfasste zwei Personen. Ein Mann musste ins Spital eingeliefert werden.

In der Nacht auf Freitag ereignete sich im Gemeindegebiet von Sölden (Tirol) ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Gegen 0:25 Uhr war ein 23-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der Gehördestraße (L110) in südliche Richtung unterwegs. Laut eigenen Angaben wurde der Fahrer durch die Bedienung des Radios abgelenkt. In der Folge geriet das Fahrzeug über die Fahrbahnmitte hinaus und erfasste zwei deutsche Staatsbürger, die zu Fuß unterwegs waren.

Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

Ein 35-jähriger Mann prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos, die dabei zu Bruch ging. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Seine 31-jährige Begleiterin wurde vom linken Außenspiegel touchiert, blieb jedoch – ebenso wie der Pkw-Lenker – unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme führte die Polizei beim 23-jährigen Fahrer einen Alkomattest durch. Da dieser ein positives Ergebnis lieferte, wurde dem jungen Mann der Führerschein sofort abgenommen. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.