Österreichs Automarkt: E-Mobilität boomt, Diesel-Zulassungen rückläufig

Österreichs Automarkt boomt: Die Neuzulassungen stiegen bis April um 15,3 Prozent. Besonders E-Autos und Hybride treiben das Wachstum voran, während Diesel weiter Marktanteile verliert.

Der österreichische Neuwagenmarkt setzt seinen Wachstumskurs fort: Von Jänner bis April 2026 stiegen die Pkw-Neuzulassungen laut Statistik Austria um 15,3 Prozent auf insgesamt 104.744 Fahrzeuge. Allein im April legte der Markt um 10,7 Prozent zu, was den zehnten Wachstumsmonat in Folge markiert.

Elektro-Boom, aber auch Benziner beliebt

Haupttreiber der jüngsten Entwicklung sind Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, die mittlerweile einen Marktanteil von 64,5 Prozent erreichen. Besonders deutlich fiel das Plus bei Benzin-Hybriden mit einem Zuwachs von rund einem Drittel sowie bei rein elektrisch betriebenen Pkw aus, die um knapp ein Viertel zulegten. Im Gegensatz dazu verzeichneten klassische Diesel-Pkw und Diesel-Hybride rückläufige Zahlen, während Benzin-Modelle ein leichtes Plus verbuchten.

Das sind die Marktführer

An der Spitze der Markenwertung steht weiterhin VW mit einem Marktanteil von 14,5 Prozent, gefolgt von Skoda und Audi. Den stärksten Sprung in den Top 10 machte der Hersteller BYD mit einem Zuwachs von 69 Prozent. Auch der Nutzfahrzeugmarkt und der Bereich der Zweiräder zeigten sich in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich belebt.