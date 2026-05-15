Wettlauf gegen die Zeit: Ölteppich treibt durch die Donau

Ein riesiger Ölfilm auf der Donau hat am Feiertag einen länderübergreifenden Großeinsatz ausgelöst. Feuerwehren errichteten mehrere Sperren, um die Umweltgefahr einzudämmen. Die Ursache der Verschmutzung ist noch unklar.

Ein dunkler Schmierfilm auf der Donau sorgte am Feiertag für einen Einsatz, der sich einen Wettlauf gegen die Zeit bot. Was zunächst wie eine kleinere Verunreinigung wirkte, entwickelte sich rasch zu einem großangelegten Umwelteinsatz entlang des Flusses.

Spaziergänger entdeckt Ölfilm

Begonnen hatte alles am späten Donnerstagvormittag in Grein in Oberösterreich. Ein Spaziergänger bemerkte einen großflächigen Ölfilm auf der Donau und alarmierte die Einsatzkräfte. Feuerwehrleute rückten sofort aus und begannen mit ersten Sicherungsmaßnahmen. Schnell wurde jedoch klar, dass sich die Verschmutzung über eine größere Strecke flussabwärts ausbreitete.

Feuerwehren errichten mehrere Sperren

Da sich der Ölteppich Richtung Niederösterreich bewegte, wurden entlang der Donau zahlreiche weitere Feuerwehren alarmiert. Ziel war es, die Ausbreitung des Schmierfilms möglichst rasch einzudämmen. Mit mehreren Ölsperren versuchten die Einsatzkräfte, die Verschmutzung Stück für Stück aufzuhalten. Besonders im Bereich Hirschenau nahe Ybbs gelang es schließlich, auch die letzten sichtbaren Reste des Ölfilms zu stoppen.

Drohnen überwachen den Verlauf

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei auch aus der Luft. Mithilfe von Drohnen beobachteten Feuerwehr und Polizei den Verlauf des Ölfilms und konnten die Sperren gezielt positionieren. Dadurch sollte verhindert werden, dass sich die Verschmutzung weiter ausbreitet oder sensible Bereiche entlang der Donau erreicht. Noch ist unklar, wodurch die Umweltverschmutzung ausgelöst wurde. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren. Nach ersten Informationen dürfte die Ursache allerdings nicht bei einem Donauschiff liegen. Kontrollierte Schiffe hätten laut Einsatzkräften keine Hinweise auf ein Leck oder einen Austritt geliefert. Auch wenn der Ölfilm mittlerweile gestoppt werden konnte, bleibt die Sorge um mögliche Umweltschäden bestehen. Gerade bei größeren Verschmutzungen können Ölreste langfristige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und das Wasser haben.