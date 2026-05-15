Eurovision Song Contest: Diese 25 Länder sind im großen Finale

Nachdem nun auch das zweite Semifinale des Song Contests in Wien geschlagen ist, steht fest, welche 25 Nationen im großen Finale mit dabei sein werden. Wir haben hier jetzt für euch die gesamte Liste.

Mit dabei war beim zweiten Halbfinale Donnerstagabend, am 14. Mai 2026, auch Österreichs Vertreter Cosmó mit „Tanzschein“. Wenig überraschend brachte er die Halle zum beben, auch wenn er dem Stress des Weiterkommens nicht ausgesetzt war. Der 19-Jährige stand nämlich bereits fix im Finale, da er als Gastgebervertreter bereits dafür qualifiziert war. Heißt: Die Teilnahme von Cosmó am großen Finale am Samstag, 16. Mai 2026, stand eigentlich bereits seit einem Jahr fest – nachdem JJ den Song Contest mit dem Sieg 2025 nach Österreich geholt hat. Alles dazu noch einmal hier: Österreich gewinnt den Eurovision Song Contest 2025.

Schaust du den Eurovision Song Contest? Ja! Nein Manchmal Sicher nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Eurovision Song Contest-Finale: Diese zehn Länder haben sich am Donnerstag qualifiziert

Neben den Ländern, die sich bereits am Dienstag qualifiziert haben – alles dazu hier: Eurovision Song Contest: Diese zehn Länder stehen im Finale – und den bereits fix fürs Finale qualifizierten Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien und Großbritannien ging es am Donnerstag darum, die verbliebenen zehn Plätze fürs Finale zu vergeben. Mit dabei am Samstag wird neben europäischen Ländern wie Bulgarien, Rumänien, Tschechien, Zypern, Dänemark, der Ukraine, Albanien, Malta und Norwegen dann auch Australien sein. Die vollständige Liste der 25 Länder, die am Samstag um den Titel singen werden, findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese 25 Länder sind beim Finale des Eurovision Song Contest mit dabei: Fix qualifiziert: Österreich

Deutschland

Frankreich

Italien

Großbritannien Im ersten Halbfinale qualifiziert: Moldawien

Schweden

Kroatien

Finnland

Israel

Litauen

Serbien

Polen

Belgien

Griechenland im zweiten Halbfinale qualifiziert: Nowegen

Albanien

Malta

Zypern

Australien

Ukraine

Dänemark

Rumänien

Bulgarien

Tschechien