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Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Werfen im Einsatz
Weil der Brentenbergtunnel nun saniert wird, wird die A10 Tauernautobahn an der Stelle für einige Tage gesperrt.
A10 Tauernautobahn
15/05/2026
ÖAMTC warnt

A10 hier tagelang gesperrt: Experten befürchten jetzt Mega-Staus

Von Montag, 18. Mai 13 Uhr, bis Samstag, 23. Mai 6 Uhr, wird die A10 Tauernautobahn zwischen dem Knoten Pongau und Paß Lueg (Salzburg) Richtung Norden gesperrt sein. ÖAMTC-Experten befürchte nun erhebliche Staus und Verzögerungen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(216 Wörter)
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Am 9. Jänner hat ein schwerer LKW-Unfall beim Eingangsportal des Brentenbergtunnels (Salzburg) auf der A10 Tauernautobahn in Richtung Norden für eine Totalsperre gesorgt. Das Fahrzeug stand in Flammen, zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Der 41-jährige LKW-Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht. Alles zum Vorfall hier: Totalsperre: A10 wegen brennendem Fahrzeug komplett dicht.

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Zahlreiche Florianis sind…
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…am 9. Jänner 2026 bei einem LKW-Brand…
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…beim Brentenbergtunnel im Einsatz gestanden.

A10 in Richtung Salzburg jetzt wieder tagelang komplett gesperrt

Dieser Unfall sorgt nun, vier Monate danach, neuerlich für eine Totalsperre der A10 in Richtung Norden. Tagelang – konkret von Montagnachmittag, 18. Mai ab 13 Uhr, bis Samstagfrüh, 23. Mai bis 6 Uhr – wird die A10 zwischen dem Knoten Pongau und Paß Lueg gesperrt sein. Das wird „zu teils erheblichen Staus und Verzögerungen führen“, befürchten nun die Experten des ÖAMTC. Der Tunnel soll in dieser Zeit saniert werden.

Wo der ÖAMTC wegen der A10-Sperre jetzt Staus erwartet

Verkehrstechnisch problematisch wird es dann auf der B159 Salzachtal Straße werden. Der gesamte Verkehr wird nämlich dann auf diese geleitet, was besonders bei den Ortsdurchfahrten zu teils langen Verzögerungen führen könnte. „Auch auf der Pinzgauer Straße (B311) ab Bischofshofen und auf der Katschberg Straße (B99) ab Hüttau werden Staus nicht ausbleiben“, weiß der ÖAMTC abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 09:49 Uhr aktualisiert
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