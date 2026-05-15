36-Jähriger vor Hotel bewusstlos geschlagen

Ein 36-jähriger Mann wurde in Dornbirn (Vorarlberg) Donnerstagabend, 15. Mai2026 gegen 23.10 Uhr, vor einem Hotel von mehreren derzeit noch unbekannten Personen attackiert und bewusstlos geschlagen.

Wie die Polizei berichtet hat der 36-Jährige dabei mehrere Platzwunden im Gesicht erlitten, wurde vor Ort noch medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall dürfte wohl im Zusammenhang mit einer zuvor wahrgenommenen Belästigung einer Frau stehen.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche

Nach den Unbekannten wurde umgehend gefahndet, diese verlief allerdings ergebnislos. Daher bittet die Polizei nun alle Personen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den beteiligten Personen haben könnten, sich bei den Beamten zu melden. „Insbesondere wird die bislang unbekannte weibliche Person ersucht, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen“, heißt es abschließend. Die Polizeiinspektion Dornbirn erreicht man etwa unter der Nummer +43 59 133 8140.