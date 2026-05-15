Skip to content
Region auswählen:
/ ©KK
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen bei Nacht
Der 36-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.
Dornbirn
15/05/2026
Donnerstagbend

36-Jähriger vor Hotel bewusstlos geschlagen

Ein 36-jähriger Mann wurde in Dornbirn (Vorarlberg) Donnerstagabend, 15. Mai2026 gegen 23.10 Uhr, vor einem Hotel von mehreren derzeit noch unbekannten Personen attackiert und bewusstlos geschlagen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Wie die Polizei berichtet hat der 36-Jährige dabei mehrere Platzwunden im Gesicht erlitten, wurde vor Ort noch medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall dürfte wohl im Zusammenhang mit einer zuvor wahrgenommenen Belästigung einer Frau stehen.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche

Nach den Unbekannten wurde umgehend gefahndet, diese verlief allerdings ergebnislos. Daher bittet die Polizei nun alle Personen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den beteiligten Personen haben könnten, sich bei den Beamten zu melden. „Insbesondere wird die bislang unbekannte weibliche Person ersucht, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen“, heißt es abschließend. Die Polizeiinspektion Dornbirn erreicht man etwa unter der Nummer +43 59 133 8140.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: