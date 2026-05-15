Neue E-Scooter-Regeln seit 1. Mai: Fünf Jugendliche wissen davon nichts

Eine Helmpflicht für Personen unter 16 Jahren und verpflichtende Blinker für alle E-Scooter. Das sind zwei der Neuerungen, die es seit 1. Mai 2026 gibt. Kontrollen der Polizei in Vorarlberg zeigen nun: Nicht alle wissen davon.

In allen vier Vorarlberger Bezirken hat die Polizei am Mittwoch, 13. Mai 2026, Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit den seit 1. Mai 2026 neuen Regeln für E-Scooter durchgeführt. 35 E-Scooter und deren Lenker wurden kontrolliert, fünf Lenker unter 16 Jahren hatten dabei keinen Helm auf – obwohl sie das eigentlich müssten. Sie gaben an, dass sie von der für sie nun geltenden Helmpflicht nichts gewusst hätten. Drei weitere Personen unter 16 haben den verpflichtenden Helm dagegen schon getragen. Alles zur neuen Regelung könnt ihr übrigens auch hier nachlesen: Ab 1. Mai: Diese Regeln gelten dann für E-Scooter.

Verpflichtende Blinker an zwölf von 35 E-Scootern nicht drauf

Immerhin zwölf der 35 E-Scooter waren nicht mit den seit 1. Mai 2026 vorgesehenen und verpflichtenden Blinkern ausgestattet. Auch hier gab der Großteil der Lenker an, nichts von der gesetzlichen Neuerung gewusst zu haben, berichtet die Polizei. Die betroffenen Personen hat man nun über die neuen Bestimmungen informiert und abgemahnt.

Mehrere E-Scooter mit zu hoher Maximalgeschwindigkeit

Bei fünf E-Scootern wurden außerdem erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Eigentlich darf ein E-Scooter ja nur 25 km/h schnell sein, die Polizei hat einen erwischt, bei dem Spitzengeschwindigkeiten von 70 km/h möglich waren, bei einem weiteren wären 52 km/h drin gewesen. Drei weitere E-Scooter hätten immerhin noch über 40 km/h schnell sein können. Auch künftig wird die Polizei wieder Schwerpunktkontrollen in diesem Bereich durchführen, kündigt man abschließend an.