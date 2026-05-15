Bald auch in Österreich: Netflix-Abo mit Werbung kommt

Was es in mehreren Ländern weltweit schon gibt, soll es bald auch in Österreich geben: Ein Netflix-Bezahlabo mit Werbung. Was das bedeutet und was die KI damit zu tun hat, erfahrt ihr hier bei uns.

Jetzt ist es also so weit: Auch Österreich – wie 14 zusätzliche, weitere Länder – wird ein Netflix-Abo mit Werbung bekommen. Das hat der Streaming-Gigant bei der Präsentation der Jahresbilanz verkündet. Die Werbung auf der eigenen Plattform möchte man dabei ausbauen, immerhin nutzen bereits 250 Millionen Menschen das Bezahlabo mit Werbung.

Wird werbefreies Netflix-Abo in Österreich damit teurer?

Dass das Abo mit Werbung nun auch in Österreich kommt, könnte eine massive Preissteigerung mit sich bringen – zumindest für all jene, die weiterhin ohne Werbung streamen wollen. Während das Basis-Abo hierzulande aktuell nämlich noch bei 8,99 Euro pro Monat liegt, startet das werbefreie Abo in Deutschland etwa bei 13,99 Euro. Schaut man mit Werbung, zahlt man dafür nur 4,99 Euro.

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Ausweitung auch auf Österreich wohl nicht vor 2027

Es ist aber freilich noch unklar, ob das 8,99 Euro-Abo in Österreich als werbefrei bestehen bleibt oder einfach durch ein Werbe-Abo ersetzt wird. Ebenfalls unklar ist, wann die Ausweitung auch auf Österreich stattfinden soll. Gegenüber „DWDL“ meint man seitens Netflix allerdings, dass das nicht vor 2027 geschehen soll.

KI bestimmt, wie viel Werbung man auf Netflix sieht

Wenn die Werbung kommt, wird in dem Zusammenhang auch die Künstliche Intelligenz (KI) zum Thema. Diese soll nämlich das Nutzerverhalten analysieren und bestimmt dann, wie viel Werbung der jeweilige Nutzer zu sehen bekommt. Streamt man häufig auf der Plattform und bricht unliebsame Werbung nur selten ab, könnte das bedeutet, dass man mehr Werbung bekommt, weil die KI erkennt, dass man eine recht hohe Toleranzgrenze hat. Überspringt man die Werbung stets schnell, könnte das genaue Gegenteil geschehen.