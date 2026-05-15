Krise in Baubranche reißt Textildruck-Firma in die Pleite

Die "Buntwerk Textildruck GmbH" ist pleite. Das Unternehmen ist in Lustenau (Vorarlberg) ansässig. Das berichten Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) und Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun.

Am Landesgericht Feldkirch wurde nun auf Eigenantrag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, berichten nun KSV1870 und AKV. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf nicht weniger als 665.000 Euro, heißt es seitens des Unternehmens im Eigenantrag. Insgesamt zehn Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

Deshalb ist die Textildruck-Firma in die Pleite geschlittert

Die Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz hängen mit der Krise in der Baubranche zusammen. Diese hat man nämlich mit bedruckter Arbeitskleidung beliefert. Außergerichtliche Sanierungsbemühungen seien außerdem gescheitert, weshalb der Gang vors Insolvenzgericht der letztmögliche Schritt war. Jetzt sind Einsparungen geplant, womit eine Fortführung möglich gemacht werden soll.

Unternehmen will sich mit Sanierungsplan entschulden

Aufgeben will man nämlich nicht so leicht, das Textildruck-Unternehmen soll weiter bestehen bleiben. Ein Sanierungsplan soll dabei helfen, die Gläubiger sollen eine 20-prozentige Quote bekommen. Zahlbar ist diese innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Finanziert werden soll der Sanierungsplan übrigens über die Fortführung des Unternehmens. Ob es zu einem solchen kommt, wird sich nun zeigen. Die Experten werden jedenfalls die Realisierbarkeit prüfen und der Frage nachgehen, ob dieser Zahlungsvorschlag eventuell auch verbessert werde kann. Derzeit entspricht er nämlich nur den gesetzlichen Mindesterfordernissen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 11:52 Uhr aktualisiert