Amazon und Post bauen diesen Service jetzt österreichweit aus

Amazon und die Österreichische Post erweitern nun einen Service, der Kunden noch mehr Komfort bringen soll. Amazon-Pakete sollen künftig an noch mehr Poststationen geliefert werden können.

An jetzt schon über 1.600 Poststationen mit rund 190.000 Fächern können Amazon-Kunden ihre Packerl liefern lassen und dort auch abholen. Und damit nicht genug, ist für das Jahr 2026 noch eine weitere Expansion geplant, rund 150 neue Poststationen sollen dann noch dazukommen, heißt es nun seitens der Österreichischen Post. Für Kunden würde das den Vorteil bringen, dass sie ihre Bestellung rund um die Uhr und zu jeder Zeit abholen können und nicht nur während der Post-Öffnungszeiten. Man verspricht „maximale Flexibilität“ und „noch mehr Komfort“. Zudem sei die direkte Zustellung an Poststationen auch ressourcenschonender, ist man sich sicher.

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„Garantieren eine verlässliche und flexible Zustellung“

Und Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand Paket & Logistik der Österreichischen Post, versichert außerdem: „Mit unserem flächendeckenden Netz an Poststationen garantieren wir eine verlässliche und flexible Zustellung – rund um die Uhr.“ Das weiß auch Yorck von Mirbach, Amazon Österreich Country Lead: „Die Möglichkeit, Pakete rund um die Uhr an einem Ort ihrer Wahl abzuholen, erhöht den Komfort und unterstützt gleichzeitig eine ressourcenschonenende Logistik. Gemeinsam mit der Österreichischen Post treiben wir Innovationen voran, um die letzte Meile effizienter und kundinnenorientierter zu gestalten.“