Unwetter in Norditalien: Tornados und Hagel sorgten für Zerstörung

Schwere Unwetter mit Hagel und Tornados suchten Norditalien am Himmelfahrts-Wochenende heim. Ab Samstagmittag beruhigt sich die Lage in den Urlaubsregionen, bevor am Sonntag wieder die Sonne dominiert.

Das verlängerte Wochenende zu Christi Himmelfahrt lockte zahlreiche Reisende aus Österreich in den Süden, doch statt des erhofften Frühsommers erwartete viele Urlauber in Norditalien extremes Wetter. Vor allem die Regionen Friaul-Julisch Venetien und Venetien sind von schweren Unwettern betroffen. Massiver Hagelschlag, unter anderem in Caorle, sowie heftige Gewitter sorgten für schwierige Bedingungen vor Ort – wir haben berichtet.

Hochwasser, Hagel und Co.

Ursache für die instabile Wetterlage war laut dem italienischen Zivilschutz ein kräftiger Scirocco-Wind. Die Folgen waren intensive Regenfälle und wiederholte Hagelschauer, die Keller und Straßen unter Wasser setzten. In Grado wurde zudem Hochwasser verzeichnet, während in Triest ein deutlicher Anstieg des Meeresspiegels beobachtet wurde. Begleitet wurden die Niederschläge von Sturmböen, die an der Küste Geschwindigkeiten von über 80 km/h erreichten. Besonders dramatisch gestaltete sich die Situation in der Provinz Rovigo. Dort bildeten sich am Donnerstagnachmittag zwei Tornados, von denen einer eine Breite von etwa 40 Metern erreichte, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Die Wirbelstürme beschädigten Gebäude und Infrastruktur, forderten nach aktuellem Stand jedoch keine Verletzten.

Wetter soll sich verbessern

Für die kommenden Tage ist vorsichtiger Optimismus geboten. Am Samstagmorgen muss in beliebten Badeorten wie Jesolo oder Lignano noch mit Schauern gerechnet werden, die jedoch im Laufe des Nachmittags abklingen sollen. Bei Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad zeigt sich dann voraussichtlich wieder die Sonne. Eine deutlichere Wetterbesserung mit mehr Sonnenschein wird für Sonntag prognostiziert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.05.2026 um 12:16 Uhr aktualisiert