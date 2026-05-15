Noch einmal: Schneefallgrenze sinkt – wo jetzt Nachschub kommt

Nachdem es in den vergangenen Tage immer wieder teils weiter herunter geschneit hat, wird es auch in der Nacht auf Samstag, 16. Mai 2026, hier und da in höheren Regionen noch einmal weiß.

Bereits in den vergangenen Tagen ist insbesondere in mittleren bis höheren Lagen und vor allem auch im Süden des Landes einiges an Neuschnee gefallen. Wir haben mehrmals berichtet, teils waren es einige Zentimeter, die die Landschaft oberhalb von 1.000 Metern bedeckt haben. Stellenweise hat es in Kärnten etwa sogar bis auf 800 Meter heruntergeschneit. Mehr dazu hier: Wintereinbruch im Mai: In diesen Kärntner Regionen ist Schnee gefallen. Am Felbertauern hat man wegen der starken Schneefälle am Donnerstag, 14. Mai 2026, kurzfristig sogar eine Sperre für Fahrzeuge ohne Winterausrüstung ausgerufen. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Starker Schneefall sorgt am Felbertauern für winterliche Bedingungen.

©Webcam Felbertauernstraße | Am Felbertauern herrschten am Donnerstag winterliche Straßenverhältnisse. ©Leser | Auch auf der steirischen Hebalm hat es diese Woche einiges an Neuschnee gegeben. ©Montage: Leser/Daniel Brenner / Tauernwetter | Schließlich hat es in der Nacht auf Freitag auch in Kärnten weit heruntergeschneit.

Anhaltende Niederschläge lassen Schneefallgrenze wieder sinken

Mit Freitag, dem 15. Mai 2026, enden die Eisheiligen für dieses Jahr. Und zum Abschluss machen sie ihrem Namen noch einmal alle Ehre. Dazu heißt es seitens der GeoSphere Austria nun: „Von Freitagabend bis Samstagvormittag sind nochmals anhaltende Niederschläge zu erwarten, die Schneefallgrenze kann von Norden her gegen 1.000 Meter sinken.“ Vor allem auf höheren Passstraßen, wie etwa dem Arlbergpass, dem Brennerpass oder der Großglockner Hochalpenstraße könnte es dann auch zu rutschigen Straßenverhältnissen kommen, warnt man.

Kurze Wetterberuhigung in Österreich ab Sonntag

Eine ähnliche Prognose liefert auch die österreichische Unwetterzentrale. Vor allem Samstagfrüh würde es demnach bis auf rund 1.000 Meter herabschneien können. Darunter wird es „häufig“ regnen. Immerhin: Die zweite Tageshälfte zeigt sich deutlich trockener, teilweise wird sich am Nachmittag auch die Sonne zeigen. Die Wetterberuhigung ist am Sonntag dann perfekt, bis auf ein paar Tropfen im östlichen Bergland dürfte es nämlich trocken bleiben, ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix wird in fast ganz Österreich durchsetzen, so die Meteorologen.