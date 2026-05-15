Diese Bank ist tagelang „offline“: Was das für 260.000 Kunden bedeutet

Deutlich über 200.000 Menschen sind von einer Zusammenführung der Salzburger Sparkasse mit der Erste Bank Oesterreich betroffen. Wir wissen jetzt ganz genau, was das für die Kunden am Pfingstwochenende bedeutet.

Auf deutlich mehr als 200.000 Kunden der Salzburger Sparkasse kommen am Pfingstwochenende, von 22. bis 25. Mai 2026, Änderungen und Einschränkungen im Zahlungsverkehr zu. Dann wird die Sparkasse nämlich mit der „Erste Bank Oesterreich“ endgültig verschmelzen, Kunden bekommen daraufhin eine neue IBAN zugewiesen. Alte Karten sind dann noch bis Ende August 2026 gültig, die neue Karte kommt im Juni. Was man alles dabei beachten soll, könnt ihr unter anderem hier nachlesen: Einschränkungen über Pfingsten: Über 200.000 Bankkunden betroffen.

Ausschließlich Kunden der Salzburger Sparkasse betroffen

Wie ein Pressesprecher der „Erste Bank Oesterreich“ kürzlich gegenüber 5 Minuten bestätigte, hat die Zusammenlegung der IT-Systeme am kommenden Pfingstwochenende Auswirkungen auf die Kunden, die Rede war von „temporären Einschränkungen“. Betroffen sind übrigens „ausschließlich Kund:innen der Salzburger Sparkasse“, heißt es weiter. Und das sind nicht zu wenige Menschen, hat sich der Kundenbestand laut Bilanz des Jahres 2024 doch auf über 260.000 erhöht. Mittlerweile ist übrigens auch klar, inwiefern diese Personen betroffen sein werden.

George: „Kein Login, keine Überweisungen, keine Freigabe von Zahlungen“

Dazu hat die Sparkasse auf ihrer Website nun zahlreiche Fragen geklärt, die sich wohl viele Betroffene stellen werden. „Probleme“ bzw. Einschränkungen wird es dabei vor allem mit dem online-System George und George Business geben. „Kein Login, keine Überweisungen und keine Freigabe von Zahlungen während der Umstellung“, heißt es dazu seitens der Bank. Nur eingeschränkt verfügbar sind Bargeldbehebungen mit Debitkarten. „Hier gilt das Offline-Limit von 400 Euro pro Behebung und insgesamt 1.500 Euro wöchentlich für Behebungen und Zahlungen am POS (Bankomatkassen).“ Verwendet werden können dabei sowohl physische als auch digitale Karten (wie beispielsweise via Apple Pay oder Google Pay).

Diese Einschränkungen sind am Fusionswochenende für Kunden der Salzburger Sparkasse zu erwarten: George und George Business: Login nicht möglich, Überweisungen und Freigaben von Zahlungen während der Umstellung ebenso nicht Filialen und Selbstbedienungs-Geräte: Produkteröffnungen am Freitag, 22. Mai 2026, nicht möglich

Überweisungen oder Kontoauszüge an Selbstbedienungs-Geräten nicht möglich

Bestellung von Fremdwährung nur bis inklusive 18. Mai 2026 Karten: für Debitkarten gilt das offline-Limit von 400 Euro pro Behebung, insgesamt gilt das Wochenlimit von 1.500 Euro für Behebungen und Zahlungen an Kassen

nicht funktionieren werden spark7-Karten, Indoorkarten und Debitkarten Small

Zahlungen, die eine Freigabe via George benötigen, funktionieren nicht

Wer vor dem Pfingstwochenende Bargeld aheben sollte

Nicht funktionieren werden am Umstellungswochenende spark7-Karten, Indoorkarten (Profitkarten) und Debitkarten Small. „Diese Kundengruppen sollten vor dem Pfingstwochenende entsprechende Bargeldmengen beheben“, so die Bank. Zusätzlich nicht funktionieren wird alles, wofür man eine Freigabe via George benötigt. Dementsprechend sind freilich auch online-Einkäufe, bei denen es eine Freigabe braucht, nicht möglich.

Das rät die Salzburger Sparkasse ihren Kunden nun

In den Filialen wird eine Produkteröffnung am kommenden Freitag, 22. Mai 2026, nicht möglich sein, Überweisungen oder Kontoauszüge an den Selbstbedienungsgeräten werden auch nicht funktionieren. Generell empfiehlt die Sparkasse „alle wichtigen Bankgeschäfte vor dem 22. Mai 2026 abzuschließen und für das Pfingstwochenende eine entsprechende Bargeldmenge abzuheben“. Die Services sollten im Laufe des Montagvormittags, 25. Mai 2026, wieder zur Verfügung stehen. Die Sparkasse klärt hier online noch zahlreiche weitere Fragen.