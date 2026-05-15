Neue Instagram-Funktion: Wie du die „Instants“ ausschalten kannst

Instagram hat mit "Instants" seit kurzem eine neue Funktion. Diese ist im Postfach des Social Media-Dienstes zu finden und sorgt hier und da durchaus für Ärger. Wir erklären euch, wie ihr die Funktion ausschalten könnt.

Am 13. Mai 2026 hat Instagram die neue Funktion „Instants“ eingeführt. Beschrieben wird es laut dem Social Media-Riesen als „neue Möglichkeit, Momente direkt mit Freunden zu teilen: mit spontanen, ungefilterten Fotos“. Diese können darauf reagieren und antworten, die Antworten werden dabei direkt im Postfach angezeigt. Zusätzlich zum neuen Feature gibt es auch eine eigene App, um schneller auf die Kamera zugreifen zu können. Die Fotos, die man so mit Freunden teilt, verschwenden, sobald sie diese angesehen haben.

So funktioniert Instagram-Instants: Postfach aufrufen und auf den kleinen Fotostapel rechts unten tippen

Bildunterschrift kann hinzugefügt, Fotos aber nicht bearbeitet werden

auswählen, mit wem man die Instants teilen möchte – mit engen Freunden oder Follower, denen man ebenfalls folgt

auf den weißen Button unter der Kamera tippen, um so oft zu teilen, wie man möchte; mit dem „Rückgängig“-Button könnte man den Instant noch schnell zurückziehen, bevor er geteilt wird

geteilte Instants werden unten rechts im Postfach der Freunde als Stapel von Fotos angezeigt und verschwinden, nachdem sie angesehen wurden

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Instagram-„Instants“ sorgen teils für Ärger

Die neue Funktion sorgt aber nicht nur für Freude. Viele Menschen haben sich in den vergangenen beiden Tagen via TikTok und sonstige Social Media-Dienste darüber aufgeregt und sich gefragt, wie man die Funktion wieder loswerden kann. „Viele schreiben, dass sie unabsichtlich was gepostet haben. Mir wäre das auch fast passiert“, erklärt eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Daher würden sich die Menschen auf TikTok in den Kommentaren mittlerweile auch schon gegenseitig helfen, die Funktion auszuschalten. Das ist übrigens ganz einfach. Wir erklären euch in der folgenden Infobox, wie ihr die neue Funktion ganz schnell auch wieder „loswerdet“.