Siebenjährige extrem unterernährt – Eltern weiterhin in U-Haft

Der Fall der schwer vernachlässigten Siebenjährigen aus dem Tiroler Oberland erschüttert weiterhin das Land. Es kommen immer mehr Details ans Licht.

Der kleinen Patientin geht es schon wieder etwas besser.

Der kleinen Patientin geht es schon wieder etwas besser.

Eine Siebenjährige ist Ende April in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine Klinik eingeliefert worden und die Eltern wurden nach einer kurzen Flucht festgenommen. Wir haben berichtet: Tirol: Mädchen (7) soll schwer vernachlässigt worden sein – Eltern in Haft. Das Mädchen befindet sich zwar weiterhin in einem schlechten gesundheitlichen Zustand, ist laut Medienberichten jedoch nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

Details zum Zustand

Das Kind war zum Zeitpunkt der Einlieferung extrem unterernährt. Zudem leidet das Mädchen an einer schweren und seltenen Hauterkrankung, so laut mehreren Medien. Die Symptome dieser Krankheit waren bei der Einlieferung stark ausgeprägt. Die Staatsanwaltschaft hat bereits ein gerichtsmedizinisches Gutachten in Auftrag gegeben, um das Ausmaß der Vernachlässigung rechtlich zu untermauern.

Weiterhin in U-Haft

Die Eltern befinden sich nach ihrer Selbstanzeige weiterhin in Untersuchungshaft, schweigen jedoch bislang zu den Vorwürfen der groben Vernachlässigung. Wie die Krone berichtet wurde in der Zwischenzeit der zweite Sohn der Familie fremduntergebracht.