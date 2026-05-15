Nach Alkofahrt: FPÖ-Abgeordneter Schmiedlechner ohne Führerschein

Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Peter Schmiedlechner sorgt für Schlagzeilen. Nachdem er im Bezirk Neunkirchen alkoholisiert am Steuer erwischt wurde, musste er seinen Führerschein abgeben.

Wie mehrere Medien berichten, wurde der Freiheitliche Abgeordnete Peter Schmiedlechner kürzlich bei einer Alkofahrt gestoppt. Der Vorfall im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen hat unmittelbare Folgen: Dem Politiker wurde der Führerschein an Ort und Stelle entzogen. Besonders brisant: Es ist nicht das erste Mal, dass Schmiedlechner wegen Alkohol am Steuer auffällt. Bereits im Jahr 2014 musste er sein Dokument aus demselben Grund abgeben – damals allerdings noch vor seiner Zeit als Nationalratsabgeordneter.

Schmiedlechner: „Gerechte Konsequenz“

Schmiedlechner reagierte mit einer Entschuldigung und zeigte sich einsichtig. Er bezeichnete die Fahrt als „Dummheit“ und den Führerscheinentzug als „gerechte Konsequenz“. „Ein weiteres Mal wird es natürlich nicht geben“, versicherte der Abgeordnete. So laut mehreren Berichten.

SPÖ fordert Mandatsverzicht

In einer Aussendung bezeichnete SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim den Abgeordneten als „untragbar“, so in einer Aussendung. Laut Seltenheim müsse FPÖ-Chef Herbert Kickl dafür sorgen, dass Schmiedlechner sein Mandat zurücklegt. Wer wiederholt alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehme, gefährde Menschenleben und disqualifiziere sich für ein öffentliches Amt.