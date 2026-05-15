Unfall oder Ausrede? Polizei klärt rätselhaften Unfall in Ranshofen

In Ranshofen (Bezirk Braunau) in Oberösterreich kam es in der Nacht auf den 15. Mai zu einem Fahrzeugüberschlag auf der L501. Ein 29-Jähriger steht im Mittelpunkt widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang.

Am 15. Mai 2026 um kurz nach Mitternacht wurden Polizisten wegen eines Fahrzeugüberschlags nach Ranshofen zur L501 Weilhartstraße beordert. Vor Ort konnten mehrere Anwohner beziehungsweise Passanten sowie ein 29-jähriger Deutscher angetroffen werden. Ein Wagen lag schwer beschädigt auf dem Dach im Straßengraben.

29-Jähriger: „Bin nicht selbst gefahren“

Der 29-Jährige gab an, der Zulassungsbesitzer des Autos zu sein. Er sei jedoch nicht selbst gefahren, sondern er habe in Burghausen einen Mann kennengelernt, welchen er dann mit seinem Wagen fahren habe lassen; er selber wäre auf dem Beifahrersitz gesessen. Der Mann sei dann sehr schnell gefahren und deshalb habe es den Wagen überschlagen. Nach dem Unfall sei dieser Mann aus dem Auto gekrochen und davongerannt.

29-Jähriger hat Beifahrer wohl erfunden

Im weiteren Verlauf der Amtshandlung verstrickte sich der 29-Jährige immer wieder in Widersprüche. Der 29-Jährige blieb jedoch vehement bei seiner Version, dass er nur Beifahrer gewesen sei. Diverse Indizien wiesen jedoch daraufhin, dass er sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Wagen befunden haben musste und er somit der Fahrzeuglenker war. Folglich wurde mit dem Deutschen, der beim Unfall nicht verletzt worden sei, ein Alkomattest durchgeführt, welcher positiv verlief.