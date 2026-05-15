Gesundheitsgefahr: TEDi ruft Kinderrucksäcke zurück

Der Discounter TEDi warnt vor der Nutzung eines bestimmten Rucksack-Modells. Bei Kontrollen wurden gefährliche Mengen an Weichmachern gefunden. Kunden erhalten ihr Geld auch ohne Kassenbon zurück.

Wer in den letzten Monaten bei TEDi eingekauft hat, sollte nun genau hinschauen: Die TEDi Warenhandels GmbH hat einen öffentlichen Rückruf für den Artikel „Rucksack mit Inhalt“ gestartet. Der Grund für den Rückruf sind Laboranalysen, die deutlich erhöhte Werte des Weichmachers DEHP (Diethylhexylphthalat) nachgewiesen haben. „Dieser Stoff kann gesundheitsgefährdend sein“, heißt es.

Die Details zum betroffenen Produkt: Artikelname: Rucksack mit Inhalt

Artikelnummer: 87296002651000000800

Verkaufszeitraum: 14. Oktober 2024 bis 20. März 2026



Rückgabe in allen Filialen möglich

Kunden können die betroffenen Rucksäcke in jeder beliebigen TEDi-Filiale zurückgeben. Der Verkaufspreis von 8 Euro wird entweder in bar erstattet oder gegen einen anderen Artikel verrechnet.