Trio flüchtet nach Raub mit Messer

Ein Raubüberfall auf dem Parkplatz einer Wohnanlage hielt am Freitagmorgen die Einsatzkräfte in Schwarzach (Bregenz/Vorarlberg) in Atem. Trotz einer großangelegten Fahndung konnten die drei Täter entkommen.

Der Vorfall ereignete sich am 15. Mai 2026 gegen 8.45 Uhr. Ein Mann wurde auf einem Parkplatz plötzlich von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Der Täter hielt das Opfer fest und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Nachdem das Opfer seine Geldbörse übergeben hatte, gelang es dem Mann glücklicherweise, sich loszureißen. Er rettete sich in ein Gebäude der Wohnanlage und alarmierte von dort aus die Polizei. Das Opfer kam mit dem Schrecken davon und blieb körperlich unverletzt.

Großfahndung blieb erfolglos

Der Haupttäter flüchtete nicht allein: Zeugenangaben zufolge suchte er gemeinsam mit zwei weiteren Männern das Weite. Die Polizei leitete sofort eine intensive Fahndung ein, an der sich insgesamt neun Streifen aus den Bezirken Dornbirn und Bregenz sowie der Polizeihubschrauber „Libelle“ beteiligten. Die Suche verlief bislang ohne Erfolg.