Erika Merta führt Österreichs Berufsschullehrer an

Die GÖD-Bundesvertretung Berufsschule hat ihre Weichen für die Zukunft gestellt. Beim 19. ordentlichen Bundestag in St. Pölten wurde Erika Merta mit überwältigender Mehrheit zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Insgesamt 60 Delegierte aus ganz Österreich versammelten sich zur zweitägigen Sitzung, um über die künftige Ausrichtung der Berufsvertretung zu entscheiden. Erika Merta erhielt bei der Wahl 93,22 Prozent der Stimmen und tritt damit ihre neue Funktion mit großem Rückhalt an. Unterstützt wird sie von Gerald Wenschitz, der als ihr Stellvertreter bestätigt wurde.

Fokus auf Arbeitsbedingungen und Gesundheit

Neben den Personalentscheidungen stand die inhaltliche Arbeit im Mittelpunkt. Zahlreiche Anträge aus allen Bundesländern bildeten die Basis für das künftige Arbeitsprogramm. Die Schwerpunkte der kommenden Jahre: „Diese behandelten unter anderem die Bereiche Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzgestaltung, Lehrer:innengesundheit, Sicherheit sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung im Berufsschulwesen“, so in der aktuellen Aussendung.