Mittwoch wurde aus dem “Muttertags-Lotto-Jackpot" ein Doppeljackpot, da abermals niemand die “sechs Richtigen” erraten konnte. In der Sechser-Rangsumme warten somit rund 2,3 Millionen Euro.

Wie immer geht es bei diesen zweiwöchentlichen Events, die im Fernsehen nicht übertragen werden, auch um einen 30.000-Euro-Bonus. Dazu wird ein Tipp zufällig ausgewählt, die einige Zahl, die dafür stimmen muss, ist die Quittungsnummer. Welche Zahlen bei der Lotto-Bonusziehung gezogen worden sind, erfahrt ihr übrigens in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 15. Mai 2026, gezogen: Lotto : 1, 14, 20, 36, 38, 43 Zusatzzahl: 22

: 1, 14, 20, 36, 38, 43 LottoPlus : 7, 8, 9, 10, 28, 41

: 7, 8, 9, 10, 28, 41 Joker: 0, 9, 3, 7, 8, 5 *Angaben ohne Gewähr.

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ziehung am Mittwoch: Oberösterreich und Wien räumten ab

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren gleich fünf Spieler erfolgreich. Jeweils rund 33.000 Euro gehen einmal nach Oberösterreich und zweimal nach Wien. Auch bei LottoPlus konnte niemand die sechs Richtigen tippen. Die Gewinnsumme wurde hier wieder auf die Fünfer aufgeteilt. 48 Spielteilnehmer dürfen sich nun über einen Gewinn von rund 5.000 Euro freuen.

97.000 Euro Gewinn

Doch beim Joker gelang es zwei Spielern aus Wien und aus der Steiermark, sich das richtige „Ja“ zum Joker zu holen. Beide können sich nun über einen Hauptgewinn von jeweils 97.000 Euro freuen.