WM-Auftakt in Zürich: Für Österreich geht es sofort um alles

Nach fünf Wochen intensiver Vorbereitung ist die Truppe von Head Coach Roger Bader in Zürich gelandet. Die Zielsetzung ist klar definiert: Der Verbleib in der Top-Division hat oberste Priorität. „Wir sind dem Klassenerhalt immer noch näher als dem Viertelfinale“, mahnt Bader zur Bodenhaftung und erinnert an die knappen Entscheidungen der Vorjahre.

Kapitän Schneider schwört Team ein

Erstmals führt Peter Schneider das Team als Kapitän in eine Weltmeisterschaft. Er erwartet gegen die vermeintlichen „Kleinen“ der Gruppe A eine echte Schlammschlacht: „Großbritannien und Ungarn wissen genau, worum es geht. Sie werden alles geben, Schüsse blocken und sich voll reinhauen. Das sind Partien, in denen am Ende das Herz entscheidet.“ Stürmer Dominic Zwerger freut sich besonders auf die Kulisse in der Swiss Life Arena, die er bestens aus dem Liga-Alltag kennt: „Das Eis ist sehr gut, und vor vollem Haus wird es richtig Spaß machen. Wir sind heiß.“

Die Schlüsselspiele im Überblick

Zwei Siege zum Auftakt könnten den Klassenerhalt bereits frühzeitig absichern, bevor die Duelle gegen die großen Eishockey-Nationen wie die USA, Finnland oder Gastgeber Schweiz anstehen.