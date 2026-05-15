Wetter am Samstag: Nass und trüb in ganz Österreich

Österreich steht ein unbeständiger und teils winterlicher Samstag bevor. Ein Störungseinfluss sorgt laut GeoSphere Austria vor allem in der ersten Tageshälfte für nasses Wetter im ganzen Land.

Wer den Samstagvormittag im Freien plant, sollte sich auf schwierige Bedingungen einstellen. „Unter Störungseinfluss regnet es bis über Mittag aus dichten Wolken verbreitet und anhaltend“, so die Experten der GeoSphere. Die Temperaturen bleiben gedrückt und erreichen tagsüber lediglich „8 bis 15 Grad“.

Schnee auf den Bergen

Besonders auf den Bergen zeigt sich der Mai von seiner rauen Seite. Die Schneefallgrenze sinkt teils deutlich und „pendelt zwischen 1000 und 1500 m Höhe“. In 2000 Metern Höhe herrscht bei Werten um -2 Grad Frost. Während es im Osten verbreitet trüb bleibt, setzt laut Prognose „südlich des Alpenhauptkammes sowie ganz im Westen ab Mittag Wetterbesserung ein“.

Nachmittag: Vorsichtige Entspannung

Im Laufe des Nachmittags wird es von Süden her langsam trockener, und vor allem im Westen können die Wolken regional auflockern. Dazu weht ein teils lebhafter Wind aus West bis Nordwest, der besonders im Bereich des Alpenhauptkammes kräftig ausfallen kann.