Teenies nach Crash schwer verletzt: Nun sucht die Polizei nach Zeugen

Wie bereits berichtet wurden bei einem Verkehrsunfall in Fügen (Bezirk Schwaz) in Tirol zwei Jugendliche (14, 15) schwer verletzt. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich zu melden.

Am 13. Mai 2026 kam es gegen 19.20 Uhr in Fügen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Wagen und einem Moped. Ein 21-jähriger Österreicher war mit seinem Fahrzeug auf der Kleinbodenerstraße unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Kapfingerstraße in Richtung Norden einzubiegen. Dabei dürfte er aus bislang ungeklärter Ursache ein entgegenkommendes Moped übersehen haben. Dieses wurde von einer 15-jährigen Österreicherin gelenkt, auf dem Sozius befand sich eine 14-jährige Mitfahrerin. In der Folge kam es zu einer frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. 5 Minuten berichtete: Frontal mit Auto kollidiert: Zwei Jugendliche von Moped geschleudert.

Jugendliche schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Jugendlichen vom Moped geschleudert und blieben auf der Fahrbahn liegen. Sie erlitten schwere Verletzungen und mussten nach der notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die 15-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen, die 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Der Lenker des Wagens blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen gesucht

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ersucht nun die Polizeiinspektion Strass im Zillertal mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133 7255 zu melden. Nach Abschluss der Ermittlungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Schwaz übermittelt.