„Verbrühungsgefahr“: Diese Teekanne wird zurückgerufen

Die Online-Handelsplattform Temu warnt aktuell vor einer Teekanne. Das Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, da es ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.

Aktuell gibt es einen Produktrückruf bei Temu.

Aktuell gibt es einen Produktrückruf bei Temu.

Das beliebte Unternehmen lockt mit zahlreichen günstigen Angeboten. Jetzt wird allerdings vor einer Isolier-Teekanne mit Henkel gewarnt. Betroffen sind jene Kunden, die das Produkt vor dem 6. Mai 2026 gekauft haben, wie Temu erklärt.

Rückrüf bei Temu: Dieses Produkt ist betroffen Produkt: Isolier-Teekanne mit Henkel

Verkaufsplattform: Temu

Artikel: Edelstahl-Teekanne mit großem Fassungsvermögen Tee-/Wasser-Trennkammer Isoliert, geeignet für losen Tee, Mehrzweck für Büro, Reisen, gewerbliche Nutzung, 304 Teeaufguss-Topf

Verkäufer: Better life O

Identifikationsnummer: 8922776

Produkt-ID: 601100047842666

©Temu Temu ruft aktuell diese Teekanne zurück.

Warum ist die Teekanne von Temu gefährlich?

„Der Deckel des Produkts kann sich nach längerem Gebrauch aufgrund von Abnutzung lockern, heiße Flüssigkeiten können auslaufen und beim Ausgießen Verbrühungen verursachen“, warnt das Unternehmen. Die Verwendung des Produkts sollte sofort eingestellt werden und es wird empfohlen, die Teekanne sicher zu entsorgen.

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Wie kann ich Temu kontaktieren?

Du bist vom Produktrückruf betroffen? Dann kannst du dich beim Temu-Kundendienst melden um eine Rückerstattung zu erhalten. Aber auch Fragen oder Bedenken zum Rückruf direkt werden entgegen genommen.