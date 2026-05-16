Hantavirus-Alarm nach Wien-Flug: Drei Passagiere gesucht

Nach dem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff beschäftigt der Fall Österreichs Behörden weiterhin intensiv. Nach einem Flug nach Wien mussten drei mögliche Kontaktpersonen ausgeforscht werden.

Der internationale Hantavirus-Ausbruch rund um das Kreuzfahrtschiff MV Hondius sorgt weiter für Aufsehen und beschäftigt auch österreichische Gesundheitsbehörden weiterhin intensiv. Nachdem bereits bekannt wurde, dass sich eine Kontaktperson in Österreich befand, wurde nun nach zwei weiteren Passagieren gesucht, die mit einer später verstorbenen Frau im selben Flugzeug saßen.

Was bisher bekannt ist

Ausgangspunkt des aktuellen Falls war ein Kreuzfahrtschiff im Atlantik, auf dem mehrere Menschen am sogenannten Andes-Virus erkrankten, einer besonders seltenen Form des Hantavirus, die im Unterschied zu anderen Varianten auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Bislang wurden international elf Fälle registriert, drei Menschen starben bereits. Bereits vor wenigen Tagen reagierte Österreich auf die Entwicklung und weitete die Meldepflicht aus. Seit 9. Mai müssen neben bestätigten Erkrankungen auch Verdachtsfälle von möglicherweise zwischen Menschen übertragenen Hantavirus-Infektionen gemeldet werden. Damals wurde bekannt, dass sich bereits eine Kontaktperson mit Österreich-Bezug in einem Flugzeug mit einer infizierten Person befand. Die Behörden stuften das Risiko jedoch als „äußerst gering“ ein.

Drei Passagiere nach Wien-Flug gesucht

Nun wurde bekannt, dass Gesundheitsbehörden nach insgesamt drei Personen suchen mussten, die am 25. April mit einer später verstorbenen Passagierin im selben KLM-Flugzeug unterwegs waren. Die Frau war zuvor auf dem betroffenen Kreuzfahrtschiff eingecheckt, musste dieses aufgrund ihres sich rasch verschlechternden Gesundheitszustandes jedoch wieder verlassen. Wenig später verstarb sie. Der Flug führte von Johannesburg über Antwerpen schließlich auch nach Wien.

Internationale Suche nach Kontaktpersonen

Die Ausforschung der möglichen Kontaktpersonen lief laut Behörden aufwendig und international koordiniert ab. Ein Mann aus Wien konnte bereits rasch identifiziert werden. Auch ein in Österreich arbeitender Slowake wurde mittlerweile ausgeforscht. Beide gelten laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) als sogenannte Niedrigrisiko-Kontaktpersonen, 5 Minuten hat berichtet. Eine dritte betroffene Frau dürfte sich inzwischen in Polen befinden, so aus Medienberichten. Auch dort wurden die Gesundheitsbehörden informiert.

Sechs Wochen Selbstbeobachtung

Für die betroffenen Personen gilt nun eine sechswöchige Selbstbeobachtung. Sie müssen mögliche Symptome wie Fieber, Muskelbeschwerden oder Atemprobleme genau überwachen. Nach aktuellem Stand bestand kein direkter Nahkontakt zur verstorbenen Frau. Laut WHO saßen die betroffenen Personen nicht unmittelbar neben der Infizierten, weshalb das Risiko weiterhin als sehr gering eingeschätzt wird.

Gesundheitsministerin beruhigt

Auch Gesundheitsministerin Korinna Schumann betonte am Freitag, dass für die Bevölkerung derzeit kein Grund zur Sorge bestehe. „Für die Bevölkerung in Österreich besteht nach aktuellem Stand kein Anlass zur Sorge. Es gibt derzeit keine bestätigten Fälle im Inland“, erklärt Schumann. Zugleich lobte die Ministerin die schnelle internationale Zusammenarbeit der Behörden: „Österreich ist gut vorbereitet.“

Was das Andes-Virus so besonders macht

Beim aktuellen Ausbruch handelt es sich um das sogenannte Andes-Virus. Anders als klassische Hantaviren kann diese Variante auch zwischen Menschen übertragen werden. Die Erkrankung beginnt häufig mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskel- und Bauchschmerzen. In schweren Fällen kann es plötzlich zu Atemnot und lebensgefährlichem Lungenversagen kommen. Eine spezielle antivirale Therapie existiert derzeit nicht. Deshalb setzen Behörden vor allem auf frühe Erkennung, Isolation und engmaschige Kontrolle möglicher Kontaktpersonen.