167.000 Euro: Kein Sechser bei Lotto-Ziehung, Tiroler räumt trotzdem ab

Bei der Lotto-Bonusziehung vom Freitag, 15. Mai 2026, hat es einmal mehr keinen Lotto-Sechser gegeben. Vor allem ein Österreicher darf sich aber trotzdem über einen Gewinn von mehr als 167.000 Euro freuen.

Ein "Ja" ist für einen Tiroler nun weit mehr als 100.000 Euro wert.

Ein "Ja" ist für einen Tiroler nun weit mehr als 100.000 Euro wert.

Am Freitag, 15. Mai 2026, wurde bei der Lotto-Bonusziehung aus dem Doppel- ein Dreifachjackpot. Die sechs Richtigen hatte nämlich, am Sonntag, 17. Mai 2026, geht es damit um rund 3,1 Millionen Euro, wie die „Österreichischen Lotterien“ berichten. Gänzlich leer ausgegangen sind die Österreicher bei der Freitagsziehung aber dennoch nicht.

Lotto-Ziehung: Zwei Österreicher haben Fünfer mit Zusatzzahl

So waren es zwei Lottoscheine, die zumindest fünf Richtige und dann noch die Zusatzzahl 22 drauf hatten. Obwohl sie nur knapp daneben lagen, können sie sich doch über jeweils fast 42.000 Euro freuen. Auf einem oberösterreichischen Normalschein fehlte im sechsten und letzten Tipp die 14 auf den Sechser. Bei einem steirischen Quicktipp war es die 38, die fehlte. Er oder sie hatte nur einen einzigen Tipp abgegeben, dieser ist nun allerdings 41.819 Euro wert.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

30.000-Euro-Bonus bei Lotto-Ziehung geht in die Steiermark

Ebenfalls keine Gewinner im ersten Rang hatte einmal mehr die LottoPlus-Ziehung zu bieten. Für 42 Spielteilnehmer, die fünf Richtige hatten, bedeutet das wiederum, dass jeder von ihnen mehr als 5.300 Euro bekommt. Wie üblich wurde hier die Gewinnsumme auf den zweiten Rang aufgeteilt. Über 30.000 Euro darf sich ein Steirer freuen. Er oder sie hatte bei den traditionellen Lotto-Zahlen an und für sich nicht allzu viel Glück, doch am Tipp war die richtige Quittungsnummer. Die 72074 49483 wurde nämlich für den 30.000-Euro-Bonus zufällig gezogen.

Joker von Tiroler geknackt

Schließlich fehlt noch die Joker-Ziehung. Und hier war es dann tatsächlich so weit, eine komplette Pleite im ersten Gewinnrang wurde verhindert. Es war ein Tiroler, der auf einem EuroMillionen-Quicktipp die sechs richtigen Joker-Zahlen hatte und gleichzeitig auch „Ja“ zu diesem sagte. Eine Entscheidung, die bares Geld wert sein sollte – und zwar konkret 167.218,30 Euro. Die Zahlen, die am Freitag gezogen worden sind, findet ihr in der folgenden Infobox.