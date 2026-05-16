Auto „hupt komisch“: 612.000 müssen jetzt in die Werkstatt

Beim Autobauer Peugeot gibt es derzeit eine große, weltweite Rückrufaktion. Insgesamt sind rund 612.000 Autos betroffen. Das Problem liegt bei der Hupe. Wir haben hier alle Infos für euch.

Der Rückruf von hunderttausenden Peugeots, der derzeit stattfindet, liest sich besonders kurios. Die Hupe ist nämlich zu leise und entspricht nicht den vorgeschriebenen Anforderungen, wie es seitens der Behörden nun heißt. Betroffene schreiben auch in einem dementsprechenden Forum darüber miteinander. Ein Autofahrer meint dazu, dass die Hupe bei seinem Auto ebenfalls betroffen sei. Und: „Sie ist auch wirklich leise und hupt komisch.“

So findest du heraus, ob dein Peugeot betroffen ist

Allgemein betroffen sind nach Angaben der Behörden übrigens 612.196 Fahrzeuge des Modells Peugeot 208 weltweit. Dem Rückruf zufolge soll es sich um jene Autos handeln, die im Zeitraum zwischen September 2019 und Juli 2022 produziert worden sind. Während es genaue Zahlen für Österreich noch nicht gibt, könnten auch hierzulande einige Autobesitzer betroffen sein. Ob dein Peugeot von dieser oder allgemein von einer Rückrufaktion betroffen ist, kannst du übrigens hier auf der Website des Autobauers nachprüfen. Gleichzeitig schickt der Autobauer auch Briefe an Betroffene aus, wie auch Autofahrer in besagtem Forum bestätigen.

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Wieso die Hupe bei hunderttausenden Peugeots jetzt getauscht werden muss

Dass die Hupe zu leise ist, soll sich um einen technischen Mangel am Signalhorn handeln. Problematisch könnte das Ganze vor allem in kritischeren Verkehrssituationen werden, andere Verkehrsteilnehmer könnten die zu leise Hupe im schlimmsten Fall nicht rechtzeitig wahrnehmen. Immerhin: Bisher sind, im Zusammenhang mit diesem Problem, keine Unfälle oder allgemein Zwischenfälle bekannt.

Peugeot-Rückruf: Fehlerhafte Hupe wird in Werkstatt ausgetauscht

Ist man nun von der Rückrufaktion betroffen, muss man den Gang in die Werkstatt antreten. Dort wird das fehlerhafte Teil ausgetauscht und der Mangel schließlich behoben. Allzu lange wird der Werkstattbesuch mit Termin dann wohl auch nicht dauern, in besagtem Forum ist die Rede von rund einer Stunde.