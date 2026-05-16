Verfolgung in Wels: 13-Jähriger flüchtet mit Miniroller vor Polizei

Ein 13-Jähriger lieferte sich in Wels eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Jugendliche flüchtete mit einem elektrischen Miniroller, stürzte schließlich und versuchte danach sogar noch zu Fuß zu entkommen.

Selbst als er mit dem Miniroller stürzt, stellt er sich nicht der Polizei. Stattdessen geht es zu Fuß weiter.

Selbst als er mit dem Miniroller stürzt, stellt er sich nicht der Polizei. Stattdessen geht es zu Fuß weiter.

Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz beschäftigte Freitagabend die Beamten in Wels (OÖ). Gegen 21.15 Uhr fiel Polizisten im Bereich des Heimstättenrings ein elektrischer Miniroller auf, der deutlich schneller als erlaubt unterwegs gewesen sein soll. Laut Polizei dürfte der Roller mit mehr als 25 km/h gefahren sein. Zusätzlich fehlten offenbar die vorgeschriebenen Blinker.

Jugendlicher ignoriert Polizei

Als die Beamten den Fahrer ansprechen wollten, reagierte dieser nicht, stattdessen beschleunigte der Jugendliche und flüchtete mit dem Roller. Die Fahrt führte laut Polizei weiter in die Reform-Werke-Straße, wo der 13-Jährige mit rund 45 km/h unterwegs gewesen sein soll. Die Verfolgung endete schließlich abrupt auf einem Parkareal. Dort prallte der Jugendliche gegen einen Randstein und stürzte auf die Fahrbahn. Doch selbst danach war die Flucht noch nicht vorbei.

13-Jähriger wollte zu Fuß entkommen

Nach dem Sturz lief der Jugendliche laut Polizei zu Fuß weiter und versuchte, sich in einem Hinterhof zu verstecken. Die Beamten konnten ihn jedoch kurze Zeit später stellen. Bei der Kontrolle gab der 13-Jähriger an, nicht verletzt zu sein. Sichtbare Verletzungen wurden laut Polizei ebenfalls nicht festgestellt. Auf Nachfrage erklärte der Jugendliche schließlich auch den Grund für seine Flucht: An seinem Miniroller fehlten die vorgeschriebenen Blinker. Diese sind seit dem 1. Mai verpflichtend vorgeschrieben.