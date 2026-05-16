60.000 Euro weg: Dabei wollte Salzburger (26) nur mehr Geld

Ein 26-jähriger Salzburger wollte eigentlich nur sein Geld vermehren lassen und ist dabei Betrügern auf den Leim gegangen. Das kostet ihn nun insgesamt 60.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Der junge Salzburger wurde Opfer eines schweren Anlagenbetruges, wie die Polizei berichtet. Anfang Mai 2026 ist er dabei über eine Unterhaltungsplattform auf eine Werbung aufmerksam geworden. In dieser wurde ihm versprochen, dass sein Geld auf externe Konten überwiesen und so vermehrt werde. Den Gewinn würde er danach wieder einstreichen. So zumindest das Versprechen. Doch es kam anders, als er sich das vermutlich gedacht hätte. Der Salzburger überwies in mehreren Transaktionen insgesamt 60.000 Euro auf Konten in Deutschland und Portugal. Mitte Mai wurde er dann misstrauisch und erstattete bei der Polizei Anzeige. Die Ermittlungen laufen nun.

Was können Banken gegen Betrug machen?

Wir haben zu solchen Betrügereien im Februar auch die für Banken zuständige Wirtschaftskammer-Spartengeschäftsführerin Eva Landrichtinger um eine Stellungnahme gebeten und uns gefragt, was Banken allgemein gegen Betrug machen können. Das Ergebnis ist eher ernüchternd. Der Faktor Mensch würde nämlich, wie auch in diesem Fall, eine große Rolle spielen, Banken seien in manchen Fällen die Hände gebunden. Alles zu dem Thema könnt ihr hier bei 5min.at nachlesen: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.